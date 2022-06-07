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Новое пожарное депо построят в Петропавловске
7 Июня 2022 19:56

Новое пожарное депо построят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Чуть более 950 млн тенге выделили на строительство пожарного депо в микрорайоне «Береке» в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно технической спецификации, размещенной на сайте государственных закупок, депо на четыре автомобиля подрядчик должен построить в течение 13 месяцев. Помимо здания, по проекту предусмотрена площадка для пожарных автомобилей перед въездом в гараж. Территория должна быть огорожена, внутри выделена жилая зона с домом на шесть квартир для сотрудников депо. Подрядчик должен выполнить комплексное благоустройство и озеленение участка.

Микрорайон «Береке» активно застраивается. За последние несколько лет здесь возвели 30 многоэтажных домов, строят еще шесть на 100 квартир каждый, поликлинику и планируют детский сад.


Автор:
Корреспондент

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