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Новое постановление санврача ВКО: каким объектам разрешено работать

24 Июля 2021 15:03
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Новое постановление санврача ВКО: каким объектам разрешено работать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участники проекта, получившие статус «Лидеры «Ashyq» в «красной» зоне работают по условиям «желтой» зоны. Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области К. Турдиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Деятельность объекта разрешена при соблюдении санитарных правил, алгоритмов (требований), определенных постановлениями главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, соблюдении масочного режима и социальной дистанции, нанесении разметки и получения соответствующих актов готовности», - отмечено в документе.

Также в постановлении говорится, что деятельность разрешена частично (с ограничениями), при соблюдении санитарных правил, алгоритмов (требований), определенных постановлениями главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, соблюдении масочного режима и социальной дистанции, нанесении разметки и получения соответствующих актов готовности

«При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению 13 сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев», - отмечается в документе.

При этом участники проекта, получившие статус «Лидеры «Ashyq», в «красной» зоне работают по условиям «желтой» зоны. Участники проекта, получившие статус «Лидеры «Ashyq», в «желтой» зоне работают по условиям «зеленой» зоны. Участникам проекта, получившим статус «Лидеры «Ashyq», в «зеленой» зоне дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10%.

Ранее сообщалось, что карантинные меры усиливают в ВКО.



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Автор:

Серик Сабеков

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