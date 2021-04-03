Новое постановление санврача Алматы: как будут работать кафе, салоны красоты, кинотеатры и Шымбулак

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы кафе, салонам красоты, горному курорту «Шымбулак», а также нескольким объектам разрешили работать. Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, цветочные магазины, фотосалоны, медицинские организации и аптеки, музеи, зоопарк работают без ограничений, при соблюдении масочного режима и социальной дистанции;

- Кружки вне школ (бальные танцы, обучение игре на музыкальных инструментах и др.) - 5 человек (не менее 4 кв.м. на 1 человека), по предварительной записи, при соблюдении масочного режима и социальной дистанции;

- Парикмахерские, косметологические и салоны красоты, независимо от местонахождения - по записи, не более 50% от заполняемости, со строгим соблюдением масочного режима, социальной дистанции и использования антисептических средств;

- Организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и др.) - при заполняемости не более 50%, со строгим соблюдением масочного режима, социальной дистанции и использования антисептических средств;

- Объекты общественного питания (в помещениях), в т.ч. размещенные в ТРЦ, ТД, с отдельным входом, а также объекты общественного питания при организациях в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и др.), включая летние площадки - в субботние и воскресные дни запрет работы, за исключением летних площадок. В будние дни ограничение по времени с 7:00 до 22:00 часов с соблюдением дистанции 2 метра между столами, при заполняемости не более 50% и не более 30 посадочных мест в зале и 50 мест на летних площадках. При оснащении помещения рециркуляторами допускается до 50 посадочных мест в зале.

- Объекты общественного питания и фудкорты - в субботние и воскресные дни запрет работы. В будние дни - ограничение режима работы с 10:00 часов до 22:00 часов только на доставку и на вынос за пределы ТРЦ и ТД;

- Объекты общественного питания без посадочных мест (нестационарные, передвижные) - только на вынос и доставку, без ограничения по времени, при соблюдении масочного режима и социальной дистанции;

- Медицинские центры, кабинеты, стоматологии (по записи) - по записи, при соблюдении масочного режима и социальной дистанции;

- Общественный транспорт (городские пригородные маршруты) - согласно штатному расписанию при соблюдении масочного режима;

- Банки и другие объекты финансового рынка при перевод на дистанционную форму наличии 20 и более сотрудников - разрешена деятельность при соблюдении масочного режима и социальной дистанции, обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 60% работников от общей штатной численности, за исключением филиалов (отделений, пунктов), где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 40% работников;

- Дошкольные учреждения - дежурные группы при соблюдении комплектации групп не более 15 детей;

- Организации, офисы, за исключением промышленных, строительных и иных организаций, государственных органов, организаций и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города, технологический процесс которых предполагает обязательное нахождение работников на рабочем месте - 80% - удаленный режим и 20% - очный режим;

- Религиозные объекты, цирк, детские развлекательные центры (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), в том числе расположенные в ТРЦ, ТД, проведение спортивных мероприятий со зрителями – запрет;

- Общественные бани, сауны, СПА-центры, бассейны, спортивно-оздоровительные и фитнес-центры, в т.ч. йога, боулинг-центры, компьютерные клубы - запрет, за исключением участников пилотного проекта «ASHYQ», со строгим соблюдением социальной дистанции и использования антисептических средств;

- Движение пригородных пассажирских поездов (электричек), движение пассажирских поездов - без общих вагонов;

- Движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов) - запрет;

- Спортивные объекты - запрет, за исключением аккредитованных НОК РК для подготовки членов сборных команд;

- ВГК «Медеу» - запрет на массовые катания;

- ГК «Шымбулак» - разрешить количество посетителей до 500 человек при соблюдении масочного режима и социальной дистанции;

- Объекты общественного питания ГК «Шымбулак» - только на вынос и доставку, без ограничения по времени, при соблюдении масочного режима и социальной дистанции;

- Объекты культуры, театры, кинотеатры, концертные залы, библиотеки - запрет;

- ЦОН, отделения АО «Казпочта» - в субботние и воскресные дни - запрет работы; в будние дни - с ограничением по времени с 9:00 до 18:00 часов, по записи, при соблюдении масочного режима и социальной дистанции;

- Межобластные нерегулярные (туристические) перевозки, городские нерегулярные (туристические) перевозки – запрет;

- Проведение спортивных мероприятий без зрителей - обязательное ПЦР-исследование на COVID-19 участников, без информационного сопровождения;

- Банкетные залы, ночные, игровые и лото клубы, караоке, бильярд, зрелищные, массовые мероприятия, семейные, памятные мероприятия, поминки, конференции, форумы, собрания, выставки и другие – запрет.

Постановление вступает в силу с 3 апреля.

Напомним, опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина об усилении мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции в Алматы. Согласно постановлению, школьники и студенты города будут учиться в дистанционном формате до конца 2020-2021 учебного года. Также сообщалось о том, как будут работать ТРЦ, торговые дома, рынки и супермаркеты города.