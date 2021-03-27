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Новое постановление санврача Алматы: как будет работать общественный транспорт

Автор:  
Еламан Турысбеков
27 Марта 2021, 22:17
Новое постановление санврача Алматы: как будет работать общественный транспорт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Метро и автобусы будут ездить в штатном режиме в будние дни в Алматы, а в выходные с ограничением. Об этом говорится в обновленном постановлении главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общественный транспорт (городские и пригородные маршруты) работает в будние дни согласно штатного расписания, а в субботние и воскресные дни - утром с 06:00 до 10:00 часов и вечером с 17:00 до 22:00 часов.

Запрещено движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов).

Отметим, усиленный карантин в Алматы продлен до 12 апреля.

Согласно постановлению, по-прежнему закрыты музеи, библиотеки, зоопарк, торговые центры, ТРЦ, детские и взрослые образовательные центры, оптово-розничные открытые и крытые непродуктивные рынки, СПА-центры, сауны, бассейны, общественные бани, театры, кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры, массовые катания на «Медеу», объекты культуры, бильярдные, цирк, компьютерные клубы, боулинг, банкетные залы, ночные, игровые и лото клубы, караоке.

Ранее также сообщалось, что непродуктивные рынки и ТРЦ в Алматы не будут работать до 12 апреля.

Настоящее постановление вступает в силу с 29 марта.


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