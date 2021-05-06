Новое постановление подписал главсанврач Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области «Об ограничительных карантинных мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимам города Актобе и районов Актюбинской области, территориальным государственным органам, Региональной палате предпринимателей «Атамекен», директору филиала акционерного общества «КТЖ – Грузовые перевозки» «Актюбинское отделение ГП», правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства всех форм собственности, жителям Актюбинской области поручено обеспечить реализацию критериев ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Актюбинской области и с внедрением проекта мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

При этом, ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из «зелёной» зоны в «жёлтую» или из «жёлтой» зоны в «красную»), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой».

В то же время, вводится запрет на работу столовых в организациях образования начального, среднего и основного среднего уровня, средних и высших учебных заведений, проведение коллективного ауыз ашара, за исключением ауыз ашара среди совместно проживающих членов одной семьи во время священного месяца «Рамадан».

В регионе разрешается проведение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 чел., бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах), возобновляются учебно-тренировочные сборы для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом.

Также разрешается проведение санкционированных видов уличной торговли продуктами питания (в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки и другие) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий, авто-экспресс (еда на вынос) с соблюдением требований приложений 21, 22 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

Совещания можно проводить в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением требований приложения 3 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №68 от 25 декабря 2020 года.

Разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек, а в комбинированном формате (70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном) в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек.

В регионе разрешается проведение индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.

Допускается работа специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей).

В штатном режиме могут обучаться студенты I курсов средних и высших учебных заведений.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.