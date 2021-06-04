Новое постановление по проекту Ashyq подписал главный санврач РК
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан главный санврач постановил:
1.Масштабировать реализацию проекта «Ashyq» на все регионы Республики Казахстан, на объектах предпринимательства:
1) фитнес-клубы, включая йога центры;
2) спа-центры;
3) сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
5) боулинг клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;
9) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
10) бильярдные клубы;
11) концертные залы;
12) добровольных участников;
13) караоке;
14) выставки;
15) океанариум;
16) марафоны;
17) спортивные мероприятия со зрителями;
18) аэропорты городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Туркестан;
19) аэропорты городов Актау и Костанай (с 7 июня 2021 года);
20) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
21) детские развлекательные центры (крытые);
22) цирки;
23) отели, гостиницы.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.