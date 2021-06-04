Новое постановление по проекту Ashyq подписал главный санврач РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана «О масштабировании проекта Ashyq на объектах предпринимательства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан главный санврач постановил:

1.Масштабировать реализацию проекта «Ashyq» на все регионы Республики Казахстан, на объектах предпринимательства:

1) фитнес-клубы, включая йога центры;

2) спа-центры;

3) сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

5) боулинг клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;

9) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

10) бильярдные клубы;

11) концертные залы;

12) добровольных участников;

13) караоке;

14) выставки;

15) океанариум;

16) марафоны;

17) спортивные мероприятия со зрителями;

18) аэропорты городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Туркестан;

19) аэропорты городов Актау и Костанай (с 7 июня 2021 года);

20) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

21) детские развлекательные центры (крытые);

22) цирки;

23) отели, гостиницы.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.