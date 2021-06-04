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    19:28, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Новое постановление по проекту Ashyq подписал главный санврач РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана «О масштабировании проекта Ashyq на объектах предпринимательства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан главный санврач постановил:

    1.Масштабировать реализацию проекта «Ashyq» на все регионы Республики Казахстан, на объектах предпринимательства:

    1) фитнес-клубы, включая йога центры;

    2) спа-центры;

    3) сауны, бассейны;

    4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

    5) боулинг клубы;

    6) кинотеатры;

    7) театры и филармонии;

    8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;

    9) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

    10) бильярдные клубы;

    11) концертные залы;

    12) добровольных участников;

    13) караоке;

    14) выставки;

    15) океанариум;

    16) марафоны;

    17) спортивные мероприятия со зрителями;

    18) аэропорты городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Туркестан;

    19) аэропорты городов Актау и Костанай (с 7 июня 2021 года);

    20) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

    21) детские развлекательные центры (крытые);

    22) цирки;

    23) отели, гостиницы.

    Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Экономика
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