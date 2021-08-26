Новое постановление : как будет соблюдаться карантин в школах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление Главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в учреждениях образования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документа, необходимо обеспечить обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности при следующих условиях:

- соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных требованиями приложений 1, 2 и З к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 36 от 25 августа 2021 г.;

- 100% вакцинации педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение 3-х месяцев после выздоровления);

- внедрение приложения «Ashyq» при входе в организации (регистрация по QR-коду (check-in) педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);

- соблюдение масочного режима;

- обеспечение достаточным количеством рециркуляторов, санитайзеров, кожных антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств;

- увеличение кратности уборки и дезинфекции помещений;

- соблюдение требований к проведению влажной уборки и дезинфекции помещений, к режиму проветривания и обеззараживания воздуха помещений;

- ежедневный «входной» фильтр (термометрия бесконтактным термометром) педагогов, персонала и обучающихся;

- запрет на проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний и др.);

- запрет на проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов;

- отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий;

- разобщение обучающихся начальных, средних и старших классов (с учетом максимальной возможности по времени начала занятий);

- усиление контроля за организацией питания с обеспечением установок в столовых рециркуляторов воздуха.