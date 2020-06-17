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Новое политическое движение появится в Казахстане

17 Июня 2020 11:44
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Новое политическое движение появится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новое политическое движение «Лига сторонников партии Nur Otan» появится в Казахстане. Об этом заявил Директор Института Евразийской интеграции Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Объявляем о создании движения «Лига сторонников партии Nur Otan». Мы считаем, что в Казахстане все процессы должны проходить в рамках демократии и плюрализма мнений. Более того, мы считаем, что альтернативы демократии в Казахстане нет, но все процессы, стремление к демократии должны проходить в эволюционном направлении. Не должно быть никаких политических экстримов», - сказал Ерлан Саиров на встрече общественных деятелей по актуальным вопросам общественно-политических процессов.

По его словам, в Казахстане много социальных и экономических проблем.

«Самая главная – отсутствие социальной справедливости. У нас парадоксальная ситуация заключается в том, что государство богатое, а народ бедный. У нас очень большая проблема с безработицей. 2,1 млн человек самозанятые, более 400 тыс. человек официально безработные, более 30 % трудоспособного населения находятся за рамками официальных и социальных трудовых процессов в нашей стране», - отметил спикер.

Он подчеркнул, что в Казахстане остро стоит проблема бедности.

«19 % населения страны – бедные, а бедность, как известно, очень дорого обходится государству. У нас большая проблема с селом. Хочу привести один пример. Есть Израиль, где всего 8 млн жителей, но производит продукции сельского хозяйства на 6 млрд долларов. Казахстан имеет громадную территорию, громадный потенциал, но на экспорт идет продукция на 800 млн долларов. Разницу вы чувствуете», - заявил Е. Саиров.

«Поэтому перед партией Nur Otan мы будем ставить духовно-нравственные вопросы и будем требовать их решения. Хочу отметить, что Лига сторонников, смысл политического процесса мы видим без скачков турбулентности, системном продвижении в сторону демократии без раскачивания фундамента государственности», - заключил он.


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Азамат Сыздыкбаев

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