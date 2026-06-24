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    Новое общежитие вместо аварийного: почему проект в Атырау затянулся на годы

    Строительство нового общежития на 800 мест для студентов Атырауского университета имени Халела Досмухамедова не может начаться уже несколько лет, передает корреспондент Kazinform.

    Новое общежитие вместо аварийного: почему проект в Атырау затянулся на годы
    Фото: Kazinform/Нурбиби Темиртасова

    Причиной затягивания сроков стало отсутствие на территории старого здания условий, позволяющих обеспечить свободный въезд и выезд специальной пожарной техники в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

    Новое общежитие вместо аварийного: почему проект в Атырау затянулся на годы
    Фото: Kazinform/Нурбиби Темиртасова

    Общежитие № 2 было признано аварийным в феврале 2023 года. Для строительства нового здания на его месте акимат приступил к разработке проекта в октябре 2023 года. Однако реализация этой работы затянулась. В акимате объясняют задержку временем, которое потребовалось для получения дополнительного земельного участка и проведения процедур его изъятия для государственных нужд с целью полного соблюдения норм пожарной безопасности.

    Новое общежитие вместо аварийного: почему проект в Атырау затянулся на годы
    Фото: Kazinform/Нурбиби Темиртасова

    По словам ректора Атырауского университета Саламата Идрисова, задержка со строительством общежития не влияет на размещение студентов. В настоящее время высшее учебное заведение полностью обеспечивает существующий спрос за счет трех общежитий.

    — Сегодня у нас обучается около 9 тысяч студентов. Все студенты, нуждающиеся в общежитии, обеспечены местами. Студенты ежемесячно платят от 10 тысяч до 15 тысяч тенге, а молодежь из социально уязвимых категорий проживает в общежитии бесплатно. Тем не менее новое общежитие является для нас очень важным проектом. Это будет не просто место для проживания, а многофункциональный центр с современными коворкинг-зонами и зонами отдыха для студентов. К сожалению, проект несколько раз возвращался с замечаниями государственной экспертизы, вследствие чего сроки строительства значительно увеличились, — сказал Саламат Идрисов.

    Новое общежитие вместо аварийного: почему проект в Атырау затянулся на годы
    Фото: Kazinform/Нурбиби Темиртасова

    Новое общежитие будет состоять из трех взаимосвязанных блоков. Проектом предусмотрены все необходимые условия для комфортного проживания студентов, получения образования и эффективного проведения свободного времени.

    В блоках А и В будут размещены жилые комнаты, рассчитанные в общей сложности на 800 студентов. На каждом этаже предусмотрены отдельные секции для девушек и юношей. Кроме того, на первом этаже блока А разместятся медицинский блок, прачечная самообслуживания, склад для хранения личных вещей, пункт печати документов и продажи канцелярских товаров, а также кабинеты сотрудников общежития.

    В центральном блоке Б предусмотрены столовая на 100 мест, библиотека с читальным залом на 80 мест, компьютерные классы, центр организации студенческого досуга, помещения, адаптированные для студентов с особыми потребностями, а также актовый зал на 150 мест.

    Кроме того, здесь будут оборудованы спортивный зал на 20 тренажеров, раздевалки, душевые и санитарные узлы.

    Новое общежитие вместо аварийного: почему проект в Атырау затянулся на годы
    Фото: Kazinform/Нурбиби Темиртасова

    Новый объект будет построен по заказу Управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области. Генеральным разработчиком проекта выступает ТОО «Авангард ОК». Однако точные сроки начала строительных работ пока остаются неизвестными.

    — В настоящее время разрабатывается проект по сносу старого здания общежития и строительству на его месте нового студенческого дома, соответствующего современным требованиям. Сейчас проект находится на рассмотрении государственной экспертизы. После получения положительного заключения государственной экспертизы планируется приступить к строительным работам, — сообщили в управлении.

    Строительство будет осуществляться за счет государственных инвестиций. Общая стоимость проекта составляет около 7 млрд тенге.

     

    Общежития Атырауская область Атырау Вузы Строительство
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор