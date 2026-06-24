Новое общежитие вместо аварийного: почему проект в Атырау затянулся на годы

Строительство нового общежития на 800 мест для студентов Атырауского университета имени Халела Досмухамедова не может начаться уже несколько лет, передает корреспондент Kazinform.

Причиной затягивания сроков стало отсутствие на территории старого здания условий, позволяющих обеспечить свободный въезд и выезд специальной пожарной техники в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Фото: Kazinform/Нурбиби Темиртасова

Общежитие № 2 было признано аварийным в феврале 2023 года. Для строительства нового здания на его месте акимат приступил к разработке проекта в октябре 2023 года. Однако реализация этой работы затянулась. В акимате объясняют задержку временем, которое потребовалось для получения дополнительного земельного участка и проведения процедур его изъятия для государственных нужд с целью полного соблюдения норм пожарной безопасности.

Фото: Kazinform/Нурбиби Темиртасова

По словам ректора Атырауского университета Саламата Идрисова, задержка со строительством общежития не влияет на размещение студентов. В настоящее время высшее учебное заведение полностью обеспечивает существующий спрос за счет трех общежитий.

— Сегодня у нас обучается около 9 тысяч студентов. Все студенты, нуждающиеся в общежитии, обеспечены местами. Студенты ежемесячно платят от 10 тысяч до 15 тысяч тенге, а молодежь из социально уязвимых категорий проживает в общежитии бесплатно. Тем не менее новое общежитие является для нас очень важным проектом. Это будет не просто место для проживания, а многофункциональный центр с современными коворкинг-зонами и зонами отдыха для студентов. К сожалению, проект несколько раз возвращался с замечаниями государственной экспертизы, вследствие чего сроки строительства значительно увеличились, — сказал Саламат Идрисов.

Фото: Kazinform/Нурбиби Темиртасова

Новое общежитие будет состоять из трех взаимосвязанных блоков. Проектом предусмотрены все необходимые условия для комфортного проживания студентов, получения образования и эффективного проведения свободного времени.

В блоках А и В будут размещены жилые комнаты, рассчитанные в общей сложности на 800 студентов. На каждом этаже предусмотрены отдельные секции для девушек и юношей. Кроме того, на первом этаже блока А разместятся медицинский блок, прачечная самообслуживания, склад для хранения личных вещей, пункт печати документов и продажи канцелярских товаров, а также кабинеты сотрудников общежития.

В центральном блоке Б предусмотрены столовая на 100 мест, библиотека с читальным залом на 80 мест, компьютерные классы, центр организации студенческого досуга, помещения, адаптированные для студентов с особыми потребностями, а также актовый зал на 150 мест.

Кроме того, здесь будут оборудованы спортивный зал на 20 тренажеров, раздевалки, душевые и санитарные узлы.

Фото: Kazinform/Нурбиби Темиртасова

Новый объект будет построен по заказу Управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области. Генеральным разработчиком проекта выступает ТОО «Авангард ОК». Однако точные сроки начала строительных работ пока остаются неизвестными.

— В настоящее время разрабатывается проект по сносу старого здания общежития и строительству на его месте нового студенческого дома, соответствующего современным требованиям. Сейчас проект находится на рассмотрении государственной экспертизы. После получения положительного заключения государственной экспертизы планируется приступить к строительным работам, — сообщили в управлении.

Строительство будет осуществляться за счет государственных инвестиций. Общая стоимость проекта составляет около 7 млрд тенге.