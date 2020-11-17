Новое общежитие на 2 500 мест построят для студентов ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для студентов Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева будет построено новое общежитие на 2 500 мест. Об этом сообщил ректор учебного заведения Ерлан Сыдыков в интервью журналистам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы привлекли инвесторов для строительства общежития для студентов. Для инвесторов это не совсем выгодно. Все инвесторы говорят: «Мы в азартные игры с государством не хотим играть – сегодня обещают, завтра могут внедрить другие правила». Нам пришлось их убеждать, пришлось подключать как авторитет университета, так и наших ученых»,- сказал Ерлан Сыдыков в беседе с журналистами.

По его словам, инвесторов все таки удалось убедить и они уже начали строительство общежития на 2 500 мест.

«Сейчас они на свои деньги строят общежитие на 2500 мест на 3 га земли. Там будет возведен целый комплекс, на первых этажах будет и парикмахерская, и столовая, будут созданы все удобства», - добавил Ерлан Сыдыков.

Было отмечено, что общежитие будет построено неподалеку от американского Посольства возле мечети «Хазрет Султан» по улице Байтурсынова. По словам руководства вуза, сейчас не для всех студентов ЕНУ хватает мест в имеющихся общежитиях. Изначально университет был рассчитан на 11 тыс. студентов, сейчас в нем уже обучается около 20 тыс. студентов.

Ранее сообщалось , что в Евразийском национальном университете им. Гумилева состоялась презентация книги первого казахского антрополога, исследователя генетической структуры популяции казахов, академика НАН РК Оразака Исмагулова и видного ученого-антрополога Айнагуль Исмагуловой «Қазақ халқы және ата тегі» (Казахский народ и его происхождение).