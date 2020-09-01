Новое общежитие для медработников построили в Бурлинском районе ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – 25 средних медработников Бурлинской районной больницы Западно-Казахстанской области обеспечили жильем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Здание бывшей железнодорожной больницы, построенное в 1938 году, уже много лет пустовало из-за аварийного состояния и требовало капитальной реконструкции. Благодаря решению местной власти в этом году выделены средства на капитальный ремонт здания.

«Здание построено в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости». Планируем выделить под жилье для медработников и учителей еще несколько мест по городу Аксай. На сегодняшний день в районе еще необходимы 40 медицинских сестер. Для них мы также хотим подготовить общежития со всеми необходимыми условиями для проживания», – отметил аким Бурлинского района Миржан Сатканов.

Ремонт общежития проводит ТОО «АксайСтройСервис и К», стоимость проекта порядка 72 млн тенге. В капитально отремонтированном здании расположены 17 комнат, где будут проживать 25 медсестер, фельдшеров, акушеров и других специалистов среднего звена. По словам директора Бурлинской районной больницы Шынгыса Сарсенгалиева, потребность в среднем медперсонале в районе на сегодняшний день еще остается. Аксайской райбольнице не хватает до врачей и медсестер, но благодаря поддержке местной исполнительной власти многие социальные вопросы медиков постепенно решаются.

В церемонии открытия дома для медработников приняли участие заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар Абдрахманова, аким Бурлинского района Миржан Сатканов и молодые специалисты, прибывшие в район.