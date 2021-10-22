Новое общественное пространство благоустраивают в Нур-Султане
На месте устанавливаются конструкции для сцен и игровой зоны. В рамках концепции «город для людей» будет организована доступная безбарьерная среда. Под мостом появится рампа для передвижения пешеходов. Отметим, что велодорожка вдоль набережной свяжет все столичные парки.
Согласно мастер-плану, на месте пустующей территории планируется установить теневые навесы, импровизированную сцену для театральных постановок, концертов и творческих экспериментов.
На новом общественном пространстве планируется проводить концерты на открытом воздухе и установить точки питания. Также здесь появится детская площадка с качелями и зонами для тихого отдыха.
Стоит отметить, что в театральной зоне уже изъявили желание выступать представители творческого коллектива «Арт-котел».
Напомним, с 2019 года по поручению акима столицы Алтая Кульгинова в городе благоустроено 400 дворов и 103 общественных пространства в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город».