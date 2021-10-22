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    14:31, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Новое общественное пространство благоустраивают в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новое общественное пространство благоустраивается под мостом по проспекту Кабанбай батыра у набережной реки Есиль со стороны микрорайона Самал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    На месте устанавливаются конструкции для сцен и игровой зоны. В рамках концепции «город для людей» будет организована доступная безбарьерная среда. Под мостом появится рампа для передвижения пешеходов. Отметим, что велодорожка вдоль набережной свяжет все столичные парки.

    Согласно мастер-плану, на месте пустующей территории планируется установить теневые навесы, импровизированную сцену для театральных постановок, концертов и творческих экспериментов.

    На новом общественном пространстве планируется проводить концерты на открытом воздухе и установить точки питания. Также здесь появится детская площадка с качелями и зонами для тихого отдыха.

    Стоит отметить, что в театральной зоне уже изъявили желание выступать представители творческого коллектива «Арт-котел».

    Напомним, с 2019 года по поручению акима столицы Алтая Кульгинова в городе благоустроено 400 дворов и 103 общественных пространства в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город».


    Теги:
    Астана Акимат Строительство Благоустройство
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