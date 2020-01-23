Новое оборудование для жизнеобеспечения новорожденных появилось в Туркестанском перинатальном центре

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанский областной перинатальный центр № 3 теперь оснащен комплексом TecoTerm Neo и аппаратами терапевтической электроэнцефалографии для терапевтической гипотермии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Для детей, рожденных с поражениями центральной нервной системы, гипотермия может быть отличной терапевтической мерой в первые дни их жизни. Новое приобретение поможет быстро и эффективно снизить температуру тела ребенка, улучшает кровообращение и контролирует регенерацию поврежденных клеток мозга или частей грудных детей.

Оборудование легкое на вес - всего 6 килограммов. Его стоимость составляет около 27 миллионов тенге. Медицинское оборудование немецкого происхождения было передано в родильный дом благотворительным фондом «АЯЛА» при финансовой поддержке Народного Банка Казахстана. Фонд уверен, что это оборудование поможет снизить в регионе уровень младенческой смертности, связанной с тяжелой гипоксией.

На сегодня терапевтическая гипотермия считается основным физическим методом защиты головного мозга у детей без использования препаратов мирового уровня. Это особенно важно при уходе за недоношенными детьми. «Реализация проектов по снижению детской смертности и инвалидности является главным приоритетом нашего фонда. Я убежден, что это оборудование поможет повысить жизнеспособность и рождаемость детей в Туркестанской области «, - сказала Айдан Сулейменова, президент благотворительного фонда « АЯЛА».

В целом, перинатальный центр №3 города Туркестан рассчитан на 225 коек. Отрадно, что рождаемость здесь растет с каждым годом. Например, в прошлом году в этом роддоме на свет появилось около 8 тысяч малышей. К сожалению, 38 из них родились с тяжелым удушьем. Поэтому наличие устройства для гипотермии имеет решающее значение для обеспечения качественного ухода за младенцами. Новое оборудование способствует предотвращению смерти и инвалидности.

Врачи роддома также специально прошли курсы обучения в Корее, Литве и России. Для обеспечения качественного лечения новорожденных были организованы лечебная и профилактическая музыкальная терапия в реанимационных камерах. В отсеках рейнджера установлены специальные кресла с «кенгуру». А недавно было сдано в эксплуатацию дополнительное здание для родильного центра.

Всего в прошлом году в туркестанском регионе родилось более 55 000 детей.