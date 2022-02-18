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Новое карантинное постановление подписал главный санврач РК

18 Февраля 2022 18:50
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Новое карантинное постановление подписал главный санврач РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова подписала новое карантинное постановление в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК.

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Согласно документу санврач постановил:

1. Продолжить реализацию и внедрение проекта «Ashyq» на объектах: фитнес-клубы, включая йога-центры; спа-центры; бани, сауны, бассейны; компьютерные клубы, включая PlayStation клубы; боулинг клубы; кинотеатры и др.

2. Утвердить прилагаемые:

· Алгоритм включения новых участников в проект «Ashyq» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

· Алгоритм внедрения проекта «Ashyq» и принятия мер при выявлении посетителей с «красным» статусом согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

· Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq» согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

· Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

3. Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан обеспечить техническую поддержку проекта «Ashyq» при внедрении на объектах.

4. Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить:

1) внедрение проекта «Ashyq» на объектах согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;

2) своевременное внесение лабораториями сведений в лабораторные информационные системы по результатам ПЦР-тестирования на COVID-19 и передачу их в Единый интеграционный портал Национального центра экспертизы (ЕИП НЦЭ);

3) эффективность работы мониторинговых групп по профилактике нарушений требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq» и тд.

5. Участникам проекта «Ashyq»:

1) обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) при переходе региона в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой» продолжить соблюдение требований, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) обеспечить соблюдение требований настоящего постановления.

Считать утратившими силу постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 27 января 2022 года № 7 «О внедрении проекта «Ashyq». Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Подробнее с постановлением главного государственного санврача можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова рассказала о нарушителях домашнего карантина в городе.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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