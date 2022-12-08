Новое ЧП на «АрселорМиттал Темиртау»: погиб газовщик

8 Декабря 2022, 11:18

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Смертельный случай произошел на коксохимическом производстве металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау», передает МИА «Казинформ».

«8 декабря на коксохимическом производстве металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау» произошел смертельный случай. Погиб газовщик АО «АрселорМиттал Темиртау» 1982 г.р. Создана специальная комиссия. Причины случившегося расследуются», - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, 3 ноября в 3 часа ночи на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария. В момент аварии в шахте под землей находилось 106 человек. 101 эвакуировали, погибло пять человек, четверо пострадавших находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. Позже стали известны имена погибших.

Все восемь шахт АО «АрселорМиттал Темиртау» были остановлены на сутки.

Похороны погибших горняков прошли в Шахтинске 5 ноября.

О необходимости принять безотлагательные жесткие меры в отношении «Арселор Миттал Темиртау» из-за гибели шахтеров заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе своей поездки в Мангистаускую область 7 ноября.

10 ноября Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о принятии мер в отношении «Арселор Миттал Темиртау» в связи с гибелью рабочих на шахте им. Ленина.