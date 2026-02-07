РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:18, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Новый закон простимулирует переработку нефтегазохимической продукции — Минэнерго РК

    6 февраля вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов посетил завод по производству полимерных труб «Арыстан», расположенный на территории СЭЗ «Астана — Новый город».

    вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов посетил завод по производству полимерных труб «Арыстан»
    Фото: Министерство энергетики РК

    Астанинский трубный завод является одним из ведущих отечественных производителей полимерных трубопроводных систем. Предприятие специализируется на глубокой переработке полимерного сырья, выпуская широкий ассортимент изделий для нефтегазового сектора, ЖКХ, промышленности и АПК. Производственная мощность 15 экструзионных линий завода — 60 тыс. тонн в год.

    вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов посетил завод по производству полимерных труб «Арыстан»
    Фото: Министерство энергетики РК

    В ходе посещения вице-министр ознакомился с ключевыми этапами технологического процесса, уровнем локализации производства, а также ассортиментом выпускаемой продукции, применяемой при строительстве и модернизации инженерной инфраструктуры.

    вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов посетил завод по производству полимерных труб «Арыстан»
    Фото: Министерство энергетики РК

    На встрече с руководством завода были обсуждены актуальные вопросы развития трубной отрасли и предложения по их системному решению.

     — Казахстан делает ставку на переработку и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы строим крупнейшие нефтегазохимические заводы с большими мощностями по выпуску полимерной продукции, в разы превышающими внутреннее потребление. Для максимизации экономического эффекта для страны и поступлений в бюджет, важно поддерживать переработчиков полимерной продукции, поскольку основная маржинальность сосредоточена в этом сегменте. Однако сейчас у переработчиков-производителей полимерной трубной продукции есть ряд проблем на внутреннем рынке — конкуренция с чугунными и бетонными трубами, которые часто импортируются, демпинг цен недобросовестными производителями, снижающими качество продукции. Для борьбы с такими проблемами, Министерство энергетики разрабатывает «Закон о нефтегазохимической промышленности», который будет принят в 2026 году. Для нас важно создание благоприятных условий для ввода производств высокомаржинальной и экспортоориентированной продукции в стране, — отметил Санжар Жаркешов.

    По итогам поездки вице-министр подчеркнул стратегическую значимость развития нефтегазохимии и глубокой переработки полимерного сырья, отметив вклад подобных производств в диверсификацию экономики и обеспечение устойчивого промышленного развития страны.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
