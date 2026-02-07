Новый закон простимулирует переработку нефтегазохимической продукции — Минэнерго РК

Астанинский трубный завод является одним из ведущих отечественных производителей полимерных трубопроводных систем. Предприятие специализируется на глубокой переработке полимерного сырья, выпуская широкий ассортимент изделий для нефтегазового сектора, ЖКХ, промышленности и АПК. Производственная мощность 15 экструзионных линий завода — 60 тыс. тонн в год.

В ходе посещения вице-министр ознакомился с ключевыми этапами технологического процесса, уровнем локализации производства, а также ассортиментом выпускаемой продукции, применяемой при строительстве и модернизации инженерной инфраструктуры.

На встрече с руководством завода были обсуждены актуальные вопросы развития трубной отрасли и предложения по их системному решению.

— Казахстан делает ставку на переработку и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы строим крупнейшие нефтегазохимические заводы с большими мощностями по выпуску полимерной продукции, в разы превышающими внутреннее потребление. Для максимизации экономического эффекта для страны и поступлений в бюджет, важно поддерживать переработчиков полимерной продукции, поскольку основная маржинальность сосредоточена в этом сегменте. Однако сейчас у переработчиков-производителей полимерной трубной продукции есть ряд проблем на внутреннем рынке — конкуренция с чугунными и бетонными трубами, которые часто импортируются, демпинг цен недобросовестными производителями, снижающими качество продукции. Для борьбы с такими проблемами, Министерство энергетики разрабатывает «Закон о нефтегазохимической промышленности», который будет принят в 2026 году. Для нас важно создание благоприятных условий для ввода производств высокомаржинальной и экспортоориентированной продукции в стране, — отметил Санжар Жаркешов.

По итогам поездки вице-министр подчеркнул стратегическую значимость развития нефтегазохимии и глубокой переработки полимерного сырья, отметив вклад подобных производств в диверсификацию экономики и обеспечение устойчивого промышленного развития страны.