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    Конституция

    Новый закон поможет объединить библиотечную систему Казахстана

    Новый закон «О библиотечном и книгоиздательском деле» создаст единую систему учета фондов, в том числе редких книг и рукописей. Об этом рассказала директор Национальной академической библиотеки РК Кумис Сеитова в новом выпуске подкаста BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент агентства Kazinform.

    библиотека ИИ
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По словам Кумис Сеитовой, одной из ключевых задач нового закона, разработку которого предусматривает Указ Главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации», должно стать объединение всех библиотечных систем страны.

    — Должен появиться единый уполномоченный орган, который будет координировать эту деятельность, — сказала она.

    Дело в том, что действующее законодательство распространяется не на все библиотеки страны. Так, Закон «О культуре» определяет библиотеку как организацию культуры, однако библиотеки вузов и школ имеют иной статус.

    По ее словам, университетские библиотеки не относятся к организациям культуры, а школьные библиотеки являются структурными подразделениями образовательных учреждений, а не самостоятельными юридическими лицами. В результате требования закона в полной мере распространяются лишь на публичные библиотеки, созданные как отдельные организации культуры.

    Еще одной важной проблемой она назвала отсутствие единой системы учета библиотечных фондов, в том числе редких книг и рукописей.

    По словам директора Национальной академической библиотеки, сегодня в стране отсутствует единый перечень редких изданий, несмотря на то, что ценные книги и рукописи хранятся практически во всех регионах Казахстана, включая небольшие сельские библиотеки.

    — Мы знаем, сколько редких книг хранится в нашей библиотеке. Есть общий учет по республиканским библиотекам, которые относятся к Министерству культуры. Но во всех регионах, даже в самых маленьких библиотеках, также есть уникальные книги и рукописи. При этом единого перечня таких изданий сегодня нет, — отметила она.

    По мнению Кумис Сеитовой, создание единого реестра редких книг и их перевод в электронный формат станут одними из важнейших задач будущего закона.

    — Очень важно, во-первых, иметь единый перечень таких изданий, а во-вторых, оцифровать их, чтобы сохранить для будущих поколений. Думаю, именно эти вопросы будут решены с принятием нового закона и внедрением единой автоматизированной системы, — резюмировала эксперт.

    Напомним, более 3,6 млн просмотров на площадке Казахстанской национальной электронной библиотеки зарегистрировали в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан.

    Книги Регионы Библиотеки
    Айгерим Дуйсембай
    Айгерим Дуйсембай
    Автор