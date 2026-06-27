Новый закон поможет объединить библиотечную систему Казахстана

Новый закон «О библиотечном и книгоиздательском деле» создаст единую систему учета фондов, в том числе редких книг и рукописей. Об этом рассказала директор Национальной академической библиотеки РК Кумис Сеитова в новом выпуске подкаста BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Кумис Сеитовой, одной из ключевых задач нового закона, разработку которого предусматривает Указ Главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации», должно стать объединение всех библиотечных систем страны.

— Должен появиться единый уполномоченный орган, который будет координировать эту деятельность, — сказала она.

Дело в том, что действующее законодательство распространяется не на все библиотеки страны. Так, Закон «О культуре» определяет библиотеку как организацию культуры, однако библиотеки вузов и школ имеют иной статус.

По ее словам, университетские библиотеки не относятся к организациям культуры, а школьные библиотеки являются структурными подразделениями образовательных учреждений, а не самостоятельными юридическими лицами. В результате требования закона в полной мере распространяются лишь на публичные библиотеки, созданные как отдельные организации культуры.

Еще одной важной проблемой она назвала отсутствие единой системы учета библиотечных фондов, в том числе редких книг и рукописей.

По словам директора Национальной академической библиотеки, сегодня в стране отсутствует единый перечень редких изданий, несмотря на то, что ценные книги и рукописи хранятся практически во всех регионах Казахстана, включая небольшие сельские библиотеки.

— Мы знаем, сколько редких книг хранится в нашей библиотеке. Есть общий учет по республиканским библиотекам, которые относятся к Министерству культуры. Но во всех регионах, даже в самых маленьких библиотеках, также есть уникальные книги и рукописи. При этом единого перечня таких изданий сегодня нет, — отметила она.

По мнению Кумис Сеитовой, создание единого реестра редких книг и их перевод в электронный формат станут одними из важнейших задач будущего закона.

— Очень важно, во-первых, иметь единый перечень таких изданий, а во-вторых, оцифровать их, чтобы сохранить для будущих поколений. Думаю, именно эти вопросы будут решены с принятием нового закона и внедрением единой автоматизированной системы, — резюмировала эксперт.

Напомним, более 3,6 млн просмотров на площадке Казахстанской национальной электронной библиотеки зарегистрировали в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан.