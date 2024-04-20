Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения». Нововведения прокомментировали депутаты Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметила сенатор Ляззат Калтаева, новый закон направлен на защиту медицинских работников.

— Все мы ждем быстрой и качественной помощи, полной отдачи от врачей, требуем исполнения клятвы Гиппократа. Кажется естественным, что врач обязан жертвовать собой во имя пациента. Но что мы видим в то же время? Наши врачи и другие медицинские работники сталкиваются с неуважительным отношением к себе и к своей работе. Они не защищены с юридической, социальной и финансовой стороны. Одна из самых важных профессий в стране нуждается в защите, — высказалась депутат.

По ее словам, новый закон вводит страхование профессиональной ответственности медработников. Также, им предоставлены права на получение в приоритетном порядке мест для их детей в дошкольных организациях по месту жительства, защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности, уважительное отношение к профессии, прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу.

Кроме того, медработникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, будет осуществляться единовременная денежная выплата в стократном размере минимальной зарплаты.

— Второе, общественность давно бьет тревогу по поводу распространения и легкости доступа для наших детей и молодежи к вейпам. К сожалению, реклама, доступность и недостоверная информация о мнимой безопасности вейпов привела к их широкому распространению даже среди школьников. Законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу, — отметила Ляззат Калтаева.

Депутат уточнила, что все нормы обсуждались в Сенате с экспертным и бизнес сообществами, НПО и активистами очень активно и нашли полную поддержку депутатов. Она подчеркнула, что закон призван усилить систему здравоохранения и защищать здоровье наше подрастающего поколения и народа в целом.

Сенатор Асем Рахметова также считает особенно важной поправку, касающуюся запрета на вейпы.