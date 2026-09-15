Новый восьмиполосный мост планируют построить в Астане

В Астане планируется продолжение улицы Хусейн бен Талал от проспекта Аль-Фараби до улицы Ш. Калдаякова с возведением нового моста через реку Есиль. Об этом сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Генеральным планом развития города Астаны предусмотрено продолжение улицы Хусейн бен Талал от проспекта Аль-Фараби до улицы Ш. Калдаякова. В месте пересечения улицы Хусейн бен Талал с рекой Есиль предусмотрен автодорожный мост, — говорится в сообщении управления.

Новая магистраль должна создать дополнительный сквозной транспортный коридор между левым и правым берегами столицы и перераспределить транспортные потоки с наиболее загруженных городских магистралей.

В частности:

c улицы Сыганак и проспекта Улы Дала. Водители, направляющиеся в сторону нового вокзала «Нурлы Жол» или Алматинского района, смогут использовать продолжение Хусейн бен Талал;

с одной из главных магистралей левого берега — проспекта Мангилик Ел, так как часть потока уйдет в обход;

с моста «Арыс» через реку Есиль по улице Сыганак и моста через реку Есиль по проспекту Тауелсиздик. Перераспределение потоков снизит нагрузку на въездах и съездах с мостов в часы пик.

Согласно проектным решениям, улица Хусейн бен Талал относится к магистральным улицам общегородского значения и будет иметь восемь полос движения.

— На сегодняшний день инвестором ведется разработка проекта по строительству моста через реку Есиль. Стоимость строительства моста будет определена по завершению проектирования и получения заключения государственной экспертизы, — отметили в ведомстве.

После передачи инвестором разработанного проекта на баланс города управление транспорта рассмотрит вопрос о дальнейшей реализации объекта за счет государственных средств. Подрядную организацию планируется определить в рамках государственных закупок.

При этом конкретные сроки завершения строительства и ввода моста в эксплуатацию пока не называются. Они будут зависеть от финансирования проекта.

Напомним, в Есильском районе Астаны началось строительство транспортного тоннеля по улице Алматы. Новый объект возводят в районе строящейся Президентской библиотеки.