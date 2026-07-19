Новый визит-центр с ИИ открыли в Баянауле

Новый визит-центр «Сарыарқа сыры» начал работу в Баянауле. Комплекс с интерактивными технологиями и элементами искусственного интеллекта призван повысить качество туристического сервиса в регионе, передает агентство Kazinform.

В торжественной церемонии открытия принял участие аким Павлодарской области Асаин Байханов. Он отметил, что развитие туризма является одним из приоритетов государственной политики и ведется по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Фото: Акимат Павлодарской области

— Сегодня мы открываем не просто визит-центр — мы создаем современное пространство, где история, культура и духовное наследие соединяются с передовыми технологиями. Это инвестиции в будущее региона. Наша задача — сделать Баянаул местом, куда хочется возвращаться вновь и вновь, — сказал Асаин Байханов.

Визит-центр площадью 740 квадратных метров включает интерактивную зону с цифровой картой туристических маршрутов, музейное пространство, конференц-зал, коворкинг, библиотеку-трансформер, кофейню, комнаты матери и ребенка, а также зоны отдыха.

Фото: Акимат Павлодарской области

Особенностью центра стало использование технологий искусственного интеллекта. Благодаря мультимедийным решениям посетители смогут в интерактивном формате познакомиться с природными достопримечательностями, историей и культурным наследием Баянаульского края.

Как отметили в акимате, благодаря модернизации туристической инфраструктуры уже в этом году курортная зона сможет принимать до 300 тысяч туристов.

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