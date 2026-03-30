Новый визит-центр открыли в горах Алматы

Проект реализован частной компанией в партнерстве с Иле-Алатауским национальным парком при поддержке акимата города. Объект введен в эксплуатацию в рамках 30-летия нацпарка и направлен на развитие туристской инфраструктуры, повышение качества сервиса и создание комфортных условий для посетителей.

На территории визит-центра предусмотрены современные общественные туалеты, пункт общественного питания, зона для тимбилдинга и проведения мастер-классов, а также пространства для образовательных и культурных программ на открытом воздухе для школьников, государственных и частных групп.

Фото: акимат Алматы

В центре представлена сувенирная продукция и фирменный мерч национального парка с новой коллекцией, а также обновленная навигация и элементы брендирования территории, направленные на популяризацию природного парка.

— Новый визит-центр «Бұтақты» станет современной площадкой для экологического просвещения, культурных и образовательных мероприятий, экоактивностей, мастер-классов и тимбилдингов, способствуя популяризации устойчивого туризма и формированию экологической культуры среди жителей и гостей Алматы, — подчеркнули в акимате.

Отметим, что в национальном природном парке «Иле-Алатау» первый визит-центр открылся в 2021 году в ущелье Аюсай.

В Казахстане за последние годы построено восемь туристских визит-центров, а также оборудованы туристские тропы и создана базовая инфраструктура для посетителей. Об этом ранее сообщил Ербол Мырзабосынов. Он также предложил построить новые визит-центры во всех национальных парках страны.