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    11:55, 10 Май 2024 | GMT +6

    Новый вид судебной экспертизы вводят в Казахстане

    эксперт
    Фото: pixabay.com

    В рамках расширения перечня видов судебных экспертиз, в текущем году вводится новый вид судебной экспертизы — экспертиза объектов интеллектуальной собственности. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Уважаемые журналисты. Хочу обратить ваше внимание на следующую новеллу. В рамках расширения перечня видов судебных экспертиз, в текущем году вводится новый вид судебной экспертизы — экспертиза объектов интеллектуальной собственности. Создание данного вида экспертизы является большим шагом на пути защиты объектов интеллектуальной собственности, правовой охраны инвестиционной деятельности и укрепления имиджа страны, — сказал Талгат Уали.

    В этой связи, Министерством было организовано обучение судебных экспертов в летней школе Всемирной организации интеллектуальной собственности.

    — Разработана методика судебно-экспертного исследования обозначений, зарегистрированных в качестве средств индивидуализации, заявленных на регистрацию, а также используемых без регистрации, с целью установления наличия сходства до степени смешения или их отсутствия, — резюмировал Талгат Уали.

    Теги:
    Экспертиза Минюст Закон и право Судебный процесс Суды
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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