Новый вид судебной экспертизы вводят в Казахстане

В рамках расширения перечня видов судебных экспертиз, в текущем году вводится новый вид судебной экспертизы — экспертиза объектов интеллектуальной собственности. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Уважаемые журналисты. Хочу обратить ваше внимание на следующую новеллу. В рамках расширения перечня видов судебных экспертиз, в текущем году вводится новый вид судебной экспертизы — экспертиза объектов интеллектуальной собственности. Создание данного вида экспертизы является большим шагом на пути защиты объектов интеллектуальной собственности, правовой охраны инвестиционной деятельности и укрепления имиджа страны, — сказал Талгат Уали.

В этой связи, Министерством было организовано обучение судебных экспертов в летней школе Всемирной организации интеллектуальной собственности.