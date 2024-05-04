Новый вид судебной экспертизы появится в Казахстане

Министерство юстиции подготовило дополнение в Перечень видов судебных экспертиз, проводимых органами судебной экспертизы, и экспертных специальностей, квалификация по которым присваивается Минюстом РК. Документ размещен на сайте Открытые НПА, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно опубликованному документу, перечень дополняется следующими видами судебной экспертизы с соответствующей экспертной специальностью:

судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности;

судебно-экспертное исследование средств индивидуализации на предмет их сходства.

Сообщается, что дополнение вносится в связи с ростом назначения судебных экспертиз по объектам интеллектуальной собственности.

— Данное экспертное исследование ранее проводилось в рамках товароведческой экспертизы непродовольственных товаров, хотя предметом исследования являются обстоятельства, относящиеся не к товарам, а к восприятию человеком обозначений средств их идентификации, и не относятся к специальным научным знаниям в сфере товароведения. В связи с чем возникла необходимость выделения вышеуказанного вида судебной экспертизы в самостоятельный вид, — говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 мая.