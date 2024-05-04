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    14:13, 04 Май 2024 | GMT +6

    Новый вид судебной экспертизы появится в Казахстане

    Новый вид судебной экспертизы появится в Казахстане
    Фото: freepik.com

    Министерство юстиции подготовило дополнение в Перечень видов судебных экспертиз, проводимых органами судебной экспертизы, и экспертных специальностей, квалификация по которым присваивается Минюстом РК. Документ размещен на сайте Открытые НПА, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно опубликованному документу, перечень дополняется следующими видами судебной экспертизы с соответствующей экспертной специальностью:

    • судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности;
    • судебно-экспертное исследование средств индивидуализации на предмет их сходства.

    Сообщается, что дополнение вносится в связи с ростом назначения судебных экспертиз по объектам интеллектуальной собственности.

    — Данное экспертное исследование ранее проводилось в рамках товароведческой экспертизы непродовольственных товаров, хотя предметом исследования являются обстоятельства, относящиеся не к товарам, а к восприятию человеком обозначений средств их идентификации, и не относятся к специальным научным знаниям в сфере товароведения. В связи с чем возникла необходимость выделения вышеуказанного вида судебной экспертизы в самостоятельный вид, — говорится в обосновании.

    Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 мая.

    Теги:
    Экспертиза Минюст Судебный процесс Суды
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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