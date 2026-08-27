Новый центр для лечения тяжелых травм открылся в Алматы

В Алматы на базе Городской клинической больницы № 4 открылся Региональный центр травматологии и ортопедии. Пациенты с тяжелыми травмами смогут получать здесь помощь по полному циклу — от экстренного приема и сложных операций до реабилитации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова продолжает развивать профильную службу в регионах страны. Очередным шагом в этой работе стало открытие Регионального центра травматологии и ортопедии на базе Городской клинической больницы № 4 — одного из ведущих медучреждений мегаполиса.

Фото: Министерство здравоохранения РК

В новом центре пациенты с тяжелыми травмами смогут получать специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь по полному циклу: от экстренного приема и сложных хирургических операций до последующей реабилитации.

Создание центра позволит повысить эффективность и слаженность работы травматологических служб Алматы и Алматинской области.

— Региональные травматологические центры уже организованы в Астане (на базе ННЦТО), Караганде (на базе Многопрофильной больницы им. профессора Х. Ж. Макажанова) и Балхаше, а новый центр в Алматы станет ключевым звеном для всего Южного региона, — отметил директор ННЦТО им. академика Батпенова Олжас Бекарисов.

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