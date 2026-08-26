Где в Казахстане теперь можно получить специализированное лечение ближе к дому

С начала 2026 года в стационарах Казахстана открыли 26 новых профильных отделений на 403 койки. Они созданы по семи востребованным терапевтическим направлениям в рамках программы реновации областных многопрофильных больниц, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

С начала 2026 года в на базе стационаров по всей республике открыто 26 новых профильных отделений на 403 койки.

Они созданы по семи наиболее востребованным терапевтическим направлениям: гастроэнтерология, ревматология, пульмонология, эндокринология, нефрология, гематология и кардиология.

Новые отделения открываются для того, чтобы жители регионов могли получать диагностику и лечение непосредственно по месту проживания, без необходимости выезжать в областные и республиканские центры.

В Актюбинской области открылись два новых отделения — гастроэнтерологии и нефрологическое по 16 коек, ранее было создано отделение ревматологии.

В Костанайской области предусмотрены отделения гастроэнтерологии на 25 коек, эндокринологии на 20 и пульмонологии на 30 коек.

В Кызылординской области — ревматологии на 20 и гастроэнтерологии на 20 коек.

В Павлодарской области — пульмонологическое и гастроэнтерологическое отделения по 20 коек.

В области Жетісу — пульмонологическое на 10 коек, гастроэнтерологическое на 15 и нефрологическое на 10 коек.

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