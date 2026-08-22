Может ли врач совмещать несколько медицинских специальностей — разъяснение Минздрава РК

В социальных сетях активно обсуждается практика, когда один врач принимает пациентов по нескольким разным медицинским специальностям. В Министерстве здравоохранения разъяснили, какие требования предъявляются к специалистам, работающим по нескольким направлениям, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Жандос Адильхан, врач может принимать пациентов по нескольким медицинским специальностям. Однако по каждой специальности, по которой он работает, у него должен быть соответствующий сертификат специалиста.

— В настоящее время в Казахстане утверждены профессиональные стандарты по 56 медицинским специальностям. Профессиональная квалификация определяет знания, навыки и компетенции, необходимые врачу для работы в рамках определенной специальности. Согласно процедуре сертификации, врач должен иметь сертификат по каждой специальности, то есть документ, дающий право заниматься клинической практикой, — пояснил заместитель председателя комитета.

По информации ведомства, сейчас для получения сертификата специалиста по новой специальности врач должен окончить резидентуру по соответствующему направлению. Резидентура — это уровень послевузовского медицинского образования, направленный на получение профессиональной квалификации по определенной специальности либо изменение ранее полученной профессиональной квалификации врача. В зависимости от специальности обучение в резидентуре длится от двух до четырех лет.

— Ранее действовал другой порядок. До 15 ноября 2022 года получить сертификат по новой специальности можно было на основании документа, подтверждающего прохождение переподготовки. Такая переподготовка предусматривала обучение объемом не менее 860 часов. В тот период опытные врачи могли пройти переподготовку в рамках своего действующего профессионального профиля — терапевтического, педиатрического или хирургического — и получить сертификат по новой специальности. Поэтому сегодня у одного врача могут быть сертификаты по двум и более специальностям, относящимся к одному профилю, — сказал Жандос Адильхан.

Кроме того, он напомнил, что с 2021 года были введены сертификационные курсы. Они направлены на расширение и углубление дополнительных профессиональных знаний, умений и навыков врача в рамках профиля специальности. Объем таких курсов начинается от 10 кредитов, или 300 академических часов.

— Таким образом, сам факт приема пациентов одним врачом по нескольким специальностям не является нарушением законодательства. Однако он должен иметь соответствующий сертификат по каждой специальности, дающий право заниматься клинической практикой, — отметил Жандос Адильхан.

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