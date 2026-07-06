Новый тренд лета: почему все едут кататься на сапбордах

Еще несколько лет назад движение сапсерфинга сложно было представить в Костанае, а сегодня прогулки на сапбордах собирают целые компании. Чтобы понять, почему этот вид отдыха так быстро набирает популярность, корреспондент Kazinform отправилась на одну прогулок и сама впервые вышла на воду.

Четыре сапа и идея

Сегодня прогулки по Тоболу на досках с веслом собирают десятки людей, а на рассветы и закаты записываются целыми компаниями. Причем начиналось все всего с четырех сапов и идеи, которую однажды увидели в социальных сетях.

Фото: Kazinform

— Сапсерфинг — это легкий вид водного отдыха. Человек стоит на доске с веслом и гребет. По сути, это серфинг, только без волн и экстрима. Само слово SUP расшифровывается как Stand Up Paddle — «стоя с веслом», — объясняет одна из основателей костанайского сап-сообщества Таисия Березкина.

По ее словам, идея появилась совершенно случайно.

— Я увидела у блогера, как люди катаются на сапах, и подумала: «Как классно, тоже хочу». Потом забыла об этом, а весной 2024 года снова вспомнила. Стала искать, есть ли такое в Костанае. Не нашла, посмотрела стоимость досок и решила купить сразу четыре. Подумала: одной точно будет мало, кто-нибудь обязательно захочет присоединиться, — вспоминает Таисия.

Фото: Kazinform

Первый сезон стал для команды пробным.

Постепенно вокруг нового увлечения начали объединяться единомышленники. Сегодня небольшая компания превратилась в настоящее сообщество любителей активного отдыха. За три года сап-прогулки успели оценить люди самых разных возрастов.

— Самому маленькому участнику было полтора года — родители брали его с собой. Самой взрослой участнице — 75 лет. Ограничений практически нет. Даже если человек не умеет плавать, это не становится препятствием, ведь прогулки проходят в спасательных жилетах и под сопровождением инструкторов, — отмечает еще один организатор Евгения Чекризова.

По их словам, участвовать могут и люди с ограниченными возможностями — при индивидуальном сопровождении инструкторов и соблюдении всех мер безопасности. В практике команды уже были прогулки с участием девушки с ДЦП, а также слабослышащих участников.

В этом году был проведен первый в Казахстане фестиваль, посвященный сапсерфингу, который стал еще одним шагом к популяризации этого вида отдыха.

Что скрывается внутри сапа

Со стороны сап выглядит обычной надувной доской. Но внутри все устроено гораздо сложнее.

— Внутри находятся тысячи специальных нитей, которые соединяют верхнюю и нижнюю части доски. Благодаря этому при сильном давлении воздуха она остается жесткой и не превращается в «шар». По сути, после накачивания она становится очень прочной, — объясняет Таисия Березкина.

Оказывается, накачать такую доску вручную — отдельная тренировка.

— Многие покупают сап, потом понимают, насколько тяжело качать его насосом, и сразу приобретают электрический компрессор. Особенно сложно летом в жару — за это время успеваешь хорошенько устать, — смеется она.

Стоимость сапов сегодня начинается примерно от 64 тысяч тенге. В комплект обычно входят весло, насос и рюкзак для перевозки. Максимальная нагрузка зависит от модели.

— Бюджетные доски рассчитаны примерно до 130 килограммов. Есть модели, которые выдерживают до 200 килограммов. Кроме того, многое зависит от длины и ширины доски. Чем она больше, тем устойчивее, — добавляют собеседники.

Фото: Kazinform

Безопасность прежде всего

Несмотря на то что сапсерфинг считается одним из самых безопасных водных видов спорта, правила безопасности здесь соблюдают строго.

Каждый участник надевает спасательный жилет еще до выхода на воду.

— Очень многие считают, что если они плывут на сапе или на матрасе, то жилет не нужен. Но если человек находится за пределами оборудованного пляжа, спасательный жилет обязателен. Это требование закона, — подчеркивает Таисия Березкина.

Опытные сапсерферы напоминают еще одно важное правило — внимательно слушать инструктаж.

Фото: Kazinform

— Самое главное — не паниковать. Если человек оказался в воде, нужно держаться за сап и дождаться инструктора. Все группы сопровождают несколько инструкторов, поэтому помощь всегда рядом, — говорит она.

Фото: instagram/ aurora.sup.kostanay

Кстати, падения случаются, но относятся к этому спокойно.

— Падают и новички, и опытные. Иногда человек просто слишком поверил в себя, резко повернулся — и оказался в воде. Ничего страшного в этом нет, — улыбается инструктор.

Кроме того, каждый сап оборудован специальным страховочным шнуром, который крепится к ноге. Если человек падает, доска остается рядом и не уплывает по течению.

Фото: instagram/ aurora.sup.kostanay

Эмоции и умиротворение

Те, кто открыл для себя это направление стопроцентно сходятся в одном — во время движения на сапборде по воде впервые за долгое время не хочется проверять уведомления телефона.

— Когда человек оказывается на воде, мозг будто очищается. Ты перестаешь думать о работе, проблемах, домашних делах. Думаешь только о реке, весле и красивом закате. Это редкое чувство, когда ты полностью находишься в моменте, — говорит Таисия Березкина.

Фото: Kazinform

Она признается, что даже постоянные участники каждый раз получают разные эмоции.

— Иногда это спокойствие. Иногда наоборот — такой заряд энергии, что после прогулки еще несколько часов невозможно уснуть. Все зависит от человека и его настроения. Но эмоции есть всегда, — говорит она.

Почему сапы становятся все популярнее

По словам еще одного идейного вдохновителя проекта Всеволода Линкевича, интерес к сапсерфингу растет не случайно.

— Люди устали жить по схеме «работа — дом». Хочется чего-то нового, но далеко ехать не всегда есть возможность. А здесь маленькое путешествие буквально рядом с домом. Можно прийти одному, с друзьями или всей семьей, — говорит он.

Постепенно прогулки на сапах перестали быть просто развлечением. Кроме спортивного интереса и эмоциональной разгрузки, люди приходят сюда и за красивыми фотографиями.

— Некоторые сначала говорят, что идут только за снимками для Instagram. А потом возвращаются уже не за фотографиями, а за самим процессом, — смеется Евгения Чекризова.

Фото: Kazinform

Тобол как место для водного туризма

Сегодня организаторы проводят маршруты по разным участкам реки — от коротких прогулок вдоль города до многочасовых сплавов. Но в будущем хотят развивать это направление еще активнее.

— Наша цель — показать, что Тобол сильно недооценен. Это отличная река для водного туризма. Уже сейчас есть несколько интересных маршрутов, а в перспективе хочется создать полноценный центр сапсерфинга, куда смогут приезжать не только жители Костаная, но и туристы, — рассказывает Всеволод Линкевич.

По его словам, в будущем здесь планируют проводить тематические вечера, кинопоказы под открытым небом, музыкальные встречи и объединять вокруг реки активных людей.

Фото: Kazinform

Проверить на себе

После знакомства с командой и короткого инструктажа пришло время проверить на себе, действительно ли сапсерфинг настолько прост, как о нем рассказывают.

Перед заплывом — обязательный инструктаж. Даже тем, кто пришел впервые, объясняют все буквально за несколько минут: как держать весло, куда ставить ноги, что делать, если упал в воду.

И только после этого начинается самое интересное.

— Позвольте себе бояться первые 10–15 минут. Потом страх уходит. Человек начинает чувствовать доску и понимает, что она очень устойчивая. За три года у нас еще ни один человек к концу прогулки не сказал, что ему по-прежнему страшно, — рассказывает Евгения Чекризова.

Фото: Kazinform

По ее словам, многие новички удивляются, насколько сап оказывается устойчивым. Стоит подтвердить, что это действительно так — на нем удалось проплыть не только сидя, но и постоять, под чутким руководством инструктора.

Отплыв буквально 100 метров, корреспондент полюбовалась прекрасным островком кувшинок, природой и дикими утками, которые в этот раз, как никогда близко подплыли к группе людей.

Фото: Kazinform

Спустя некоторое время на воде становится понятно: сапсерфинг — это не столько про спорт, сколько про эмоции. И, кажется, именно за ними костанайцы вновь и вновь возвращаются на Тобол.

Ранее Kazinform делился подборкой туристических объектов в Костанайской области.