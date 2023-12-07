Новый терминал аэропорта Алматы могут запустить к началу лета 2024 года

Новый терминал международного аэропорта Алматы готов на 80%. Его запустят к началу летнего сезона. Об этом на встрече с акимом города Ерболатом Досаевым сообщил глава воздушной гавани Альп Эр Тунга Эрсой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, был презентован мастер-план по перспективам развития международного аэропорта и транспортной инфраструктуры прилегающей территории до 2050 года. Данный документ был синхронизирован с генеральным планом Алматы.

Первый этап мастер-плана предполагает строительство нового пассажирского терминала и модернизацию действующего. На сегодня уже расширены гейты, введена дополнительная система кондиционирования воздуха, приобретены новые комфортабельные автобусы. В рамках других этапов, согласно документу, планируется увеличение количества международных направлений, строительство новых зданий, расширение зоны парковки и многое другое.

— Строительные работы по всем направлениям ведутся полным ходом. Так, новый пассажирский терминал готов на 80%, завершено возведение здания авиации общего назначения, продолжается реконструкция эстакады, взлетно-посадочной полосы и привокзальной территории, — сказал Альп Эр Тунга Эрсой.

Говоря о текущих показателях воздушной гавани, Альп Эр Тунга Эрсой сообщил, что растут объемы грузоперевозок, и ожидается, что до конца этого года будет зарегистрирован 9-миллионный пассажир.

В свою очередь, Ерболат Досаев обратил внимание на важность ускорения строительных работ, ввиду значительного увеличения пассажиропотока. Президент АО «Международный Аэропорт Алматы» доложился главе города, что запуск нового терминала с учетом высоких темпов работы будет запущен к началу летнего сезона, до периода отпусков.

Площадь нового международного пассажирского терминала составляет 55 тысяч квадратных метров. Запуск данного терминала позволит повысить пропускную способность аэропорта с 7 до 14 млн человек в год.

В прошлом году был представлен дизайн здания нового терминала международного аэропорта Алматы.

Летом наши корреспонденты ознакомились с ходом строительства нового терминала.