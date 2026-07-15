Новый стандарт онкопомощи внедряют в Казахстане

В Казахстане внедряется обновленный Стандарт организации оказания онкологической помощи, который предусматривает цифровой контроль маршрута пациента на каждом этапе диагностики и лечения, передает Kazinform со ссылкой на Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии.

Новая система позволит автоматически отслеживать соблюдение сроков обследований по принципу «зеленого коридора», обеспечивая своевременное начало лечения и прозрачность оказания медицинской помощи.

Обновление стандарта является частью последовательной модернизации онкологической службы страны. Его главная задача — не изменить порядок получения медицинской помощи для пациентов, а сделать систему более эффективной и обеспечить контроль качества оказания помощи и учитывать современные методы диагностики и лечения при организации медицинской помощи.

Сегодня в Казахстане на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями состоят более 251 тысячи пациентов, свыше половины из которых — люди трудоспособного возраста. Ежегодно выявляется более 43 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. Рост выявляемости связан, прежде всего, с расширением охвата населения скрининговыми программами, совершенствованием диагностики и более ранним обнаружением заболеваний.

По словам председателя правления КазНИИ онкологии и радиологии, главного внештатного онколога Министерства здравоохранения РК Ербола Жасулановича Бекмухамбетова, для пациентов принципиально ничего не меняется. Все виды диагностики, лечения, лекарственного обеспечения, лучевой терапии, хирургической помощи, реабилитациии диспансерного наблюдения по-прежнему предоставляются бесплатно в рамках государственных гарантий. Новые подходы касаются организации оказания помощи, цифрового сопровождения маршрута пациента и более точного учета сложности лечения.

Обновленный стандарт устанавливает единые сроки прохождения основных этапов диагностики и лечения:

до семи рабочих дней — проведение первичных лабораторных исследований, ультразвуковой и рентгенологической диагностики в поликлинике по месту прикрепления;

до 10 рабочих дней — проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии, эндоскопических исследований и биопсии для подтверждения либо исключения диагноза;

до 20 рабочих дней — выполнение специализированных исследований, включая ПЭТ/КТ, иммуногистохимические и молекулярно-генетические исследования, необходимые для определения стадии заболевания и выбора оптимальной тактики лечения;

до 30 рабочих дней после подтверждения диагноза — проведение мультидисциплинарного консилиума, определение персонализированной тактики лечения и утверждение окончательного плана терапии;

до пяти дополнительных рабочих дней предусматривается для пациентов, проживающих более чем в 200 километрах от онкологического центра, на организацию поездки и прохождение необходимых обследований.

— Главное, что необходимо понимать пациентам: доступность онкологической помощи не изменилась. Все государственные гарантии сохранены в полном объеме. Новый стандарт позволяет сделать маршрут пациента максимально прозрачным: каждый этап диагностики контролируется в цифровом формате, что способствует сокращению сроков обследования и своевременному началу лечения, — отметил Ербол Бекмухамбетов.

Еще одним важным изменением станет вступление в силу с 1 января 2027 года новых норм Трудового кодекса РК. Работодатели будут обязаны предоставлять работникам отпуск для прохождения скрининговых обследований с сохранением места работы и средней заработной платы, а также содействовать прохождению профилактических обследований. Ожидается, что эти меры позволят увеличить охват населения скрининговыми программами и будут способствовать более раннему выявлению онкологических и других социально значимых заболеваний.

Проводимая государством политика уже демонстрирует результаты. По итогам 2025 года доля выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях превысила 34%, доступность лучевой терапии достигла 65%, пятилетняя выживаемость пациентов увеличилась до 65%, а смертность от злокачественных новообразований за последние пять лет снизилась на 14% и составляет 62 случая на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось о том, что казахстанский радиофармпрепарат показал положительные результаты при лечении костных метастазов.