Казахстанский радиофармпрепарат показал положительные результаты при лечении костных метастазов

В Центре ядерной медицины Больницы Медицинского центра УДП РК продолжается применение радиофармацевтического препарата «Самарий-153 Sm Оксабифор» для лечения костных метастазов.

С момента внедрения метода в конце 2024 года лечение получили уже более 50 пациентов. По данным клинических наблюдений и контрольных исследований, применение препарата способствует снижению болевого синдрома и демонстрирует положительную динамику в отношении метастатических очагов в костной ткани. Основной эффект терапии заключается в уменьшении или значительном снижении интенсивности болевого синдрома, что позволяет пациентам сохранять повседневную активность и улучшать общее самочувствие.

Как отмечает руководитель Центра ядерной медицины Айгуль Садуакасова, развитие радиофармацевтики открывает новые перспективы в лечении онкологических заболеваний.

— В нашем центре была успешно внедрена радионуклидная терапия костных метастазов с применением препарата «Самарий-153 Sm Оксабифор». На сегодняшний день лечение получили уже более 50 пациентов. По данным клинического наблюдения и контрольных исследований отмечается положительная динамика — как снижение выраженности болевого синдрома, так и уменьшение метастатических очагов в костной ткани. Это подтверждает эффективность метода лечения и его важную роль в терапии онкологических пациентов, а также в повышении качества жизни пациентов, — сообщила Айгуль Садуакасова.

Положительные результаты терапии подтверждают и сами пациенты. По их словам, лечение позволило значительно уменьшить болевые ощущения и повысить уровень повседневной активности.

— Прохожу третий курс препаратом Самарий. На первый курс я приходила на ходунках, затем передвигалась с палочкой, а на третий курс уже пришла без дополнительной опоры. У меня рак молочной железы с метастазами в костях и позвоночнике. Сейчас острых болей почти нет, — рассказала пациентка Центра ядерной медицины.

Одним из преимуществ метода является возможность его применения в сочетании с другими видами противоопухолевого лечения, включая химиотерапию, таргетную, гормональную и иммунную терапию. При этом лечение не требует длительного восстановления и характеризуется минимальным количеством серьезных побочных эффектов.

Специалисты отмечают, что внедрение радионуклидной терапии с использованием препарата «Самарий-153 Sm Оксабифор» стало важным этапом развития отечественной ядерной медицины.

Накопленный за последний год опыт показывает, что современные радиофармацевтические технологии способны эффективно дополнять существующие методы лечения онкологических заболеваний и оказывать существенное влияние на качество жизни пациентов.

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