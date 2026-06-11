Медцентр УДП РК повышает доверие иностранных пациентов к казахстанской медицине

Казахстан постепенно укрепляет свои позиции на рынке медицинского туризма, предлагая иностранным пациентам высокотехнологичную медицинскую помощь, квалифицированных специалистов и комплексный сервис, передает Kazinform.

Одним из драйверов этого направления выступает Медицинский центр Управления делами Президента Республики Казахстан, который ежегодно принимает тысячи пациентов из-за рубежа.

По итогам пяти месяцев 2026 года Национальный госпиталь оказал медицинскую помощь почти 400 пациентам. Основной их поток прибыл из России, Кыргызстана, Узбекистана, США и Китая. Наиболее востребованными направлениями стали нейрохирургия и неврология, кардиология, урология, терапия и стоматология.

Фото: qr-pib.kz

Высокий интерес иностранных граждан демонстрирует и Больница медицинского центра. В 2025 году здесь получили лечение более 900 медицинских туристов, а за первые пять месяцев этого года свыше 500 человек. Среди стран-лидеров по числу пациентов – Россия, США, Китай, Таджикистан, Германия и Великобритания. Также за медицинской помощью обращались граждане Италии, Франции, Болгарии, Австралии и других стран. Наиболее востребованными направлениями остаются кардиохирургия, оториноларингология, нейрохирургия, травматология, а также комплексные программы check-up и диагностики.

Развитию медицинского туризма способствует не только уровень медицинских услуг, но и создание комфортной среды для иностранных пациентов. Для них разработаны специальные пакеты обслуживания, включающие помощь в оформлении визы и документов, организацию трансфера, бронирование гостиниц, сопровождение на всех этапах лечения и информационную поддержку.

Фото: qr-pib.kz

Эксперты отмечают, что успешные клинические результаты и внедрение современных медицинских технологий формируют положительный имидж Казахстана как центра высокотехнологичной медицины. Дополнительную роль играет участие специалистов Медицинского центра в международных выставках, научных конференциях и профессиональных сообществах, что способствует продвижению возможностей отечественного здравоохранения на мировой арене.

Рост числа иностранных пациентов свидетельствует о повышении доверия к казахстанской медицине. Медицинский туризм становится не только важным направлением развития системы здравоохранения, но и инструментом укрепления международной репутации страны, создавая предпосылки для дальнейшего увеличения потока пациентов из-за рубежа.