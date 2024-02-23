РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:25, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Новый стадион построят в Астане

    Новый стадион построят на правом берегу столицы
    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    Центральный стадион имени Мунайтпасова снесут в столице и на его месте построят новый, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Согласно техническому обследованию, существующие трибуны стадиона на грани обрушения, в связи с чем, взамен реконструкции запланировано произвести полный демонтаж и построить новый стадион, что увеличивает сроки строительно-монтажных работ, - сообщили в акимате.

    Как уточнили в пресс-службе акимата, по проекту стадиона планируется 4500 посадочных мест 3 категории стандартом UEFA, с игровым полем площадью 7140 м², размерами 105 м х 68 м.

    - Было принято решение реализовать проект крытого типа, в связи с чем ведутся работы по проектированию. В настоящее время ведется разработка эскизного проекта. После получения согласования эскизного проекта стадиона крытого типа, будет загружен на портал госэкспертизы. После получения положительного заключения госэкспертизы, будут начаты работы по строительству здания, - пояснили в акимате.

    Теги:
    Спорт Астана Строительство
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!