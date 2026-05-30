Новый спортивный комплекс открылся в ВКО

В селе Акжар - административном центре Тарбагатайского района - введен в эксплуатацию современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект построен в рамках государственной программы «Ауыл – ел бесігі» и направлен на обеспечение сельских жителей качественной спортивной инфраструктурой, а также на развитие массового спорта.

Это уже второй крупный спортивный объект, открытый в последнее время в Тарбагатайском районе для жителей региона.

Общая площадь комплекса составляет более 1 200 квадратных метров. За одну смену он способен принять до 47 человек. Здесь созданы все условия для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом, бадминтоном, боксом, қазақ күресі (казахской национальной борьбой) и тяжелой атлетикой.

Спортивные залы полностью оснащены необходимым оборудованием. Кроме того, в здании предусмотрены душевые и раздевалки, медицинский кабинет, а также специальные помещения для тренеров.

Фото: акимат ВКО

На церемонии открытия нового спортивного комплекса аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов отметил, что работа по развитию массового спорта в регионе ведется на системной основе.

— Уважаемые гости, ветераны спорта, молодежь! Самое большое богатство человека — это здоровье, а спорт является его главной основой. Сегодня социально-экономические показатели Восточно-Казахстанской области демонстрируют устойчивый рост. Это результат эффективной реализации государственных и региональных программ, а также плод упорного труда трудолюбивого и сплоченного населения. В основе всех этих достижений должно лежать крепкое здоровье. Поэтому в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию массового спорта в области проводится масштабная работа. В настоящее время 45 процентов жителей региона регулярно занимаются физической культурой и спортом. Комплекс, который мы открываем сегодня, является наглядным результатом этой работы. От всей души поздравляю всех с этим знаменательным событием, — сказал глава региона.

Аким области также обратился к молодежи, подчеркнув важность совмещения спорта и образования.

— Здесь сидят наши будущие чемпионы. Хочу пожелать вам настойчиво и неустанно заниматься спортом. Но прежде всего не забывайте об учебе. Недаром в народе говорят: «В здоровом теле — здоровый дух». Вы должны вырасти достойными гражданами, которыми будет гордиться страна. Сегодня мужские и женские волейбольные команды области успешно выступают в высшей лиге. Восточный Казахстан по праву считается колыбелью хоккея. Хороших результатов добивается и футбольный клуб «Алтай», который спустя 13 лет вновь завоевал право выступать в Премьер-лиге. А когда говорят о Тарбагатае, прежде всего вспоминают успехи волейболистов. Поэтому я уверен, что в открывшемся сегодня комплексе будут воспитываться талантливые спортсмены, которые прославят район не только в волейболе, но и в других видах спорта. Пусть наши дети становятся лучшими из лучших, — подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Старейшина села Курмантай Нусипулы дал свое благословение, после чего состоялась торжественная церемония перерезания ленты.

В ходе рабочей поездки аким области также вручил коллективу спортивного объекта ключи от нового микроавтобуса. Он ознакомился с тренажерным, боксерским и игровым залами комплекса, встретился с юными спортсменами. Молодежи района были подарены баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи.

Глава региона отметил, что работа по развитию социальной инфраструктуры в сельской местности будет продолжена и в дальнейшем.