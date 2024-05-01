Новый социальный объект построят в «образцовом селе» Туркестанской области

В Туркестанской области с 1 марта началось проведение областного конкурса под названием «Образцовое село», приуроченного к озеленению, благоустройству и очистке местности от мусора, передает агентство Kazinform.

Это одно из основных направлений конкурса, который также оценивает рост демографических показателей и взаимодействие между поколениями в сельской местности.

На строительство 1 социального объекта из бюджета выделят специальные средства для села, удостоенного главного приза. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления общественного развития Болат Жанабил.

— Республиканская экоакция «Таза Қазақстан» дала толчок и проекту «Образцовое село», который проходит в нашей области. Создание благоприятной среды для жизни и здоровья человека в населенных пунктах региона, повышение культуры местных жителей и воспитание у них сострадательного отношения к родной земле. В рамках Недели «Өнегелі ұрпақ» в области будут проведены работы по уборке дворов ветеранов, благоустройству домов престарелых, — сказал Болат Серикулы.

На брифинге также была представлена информация о проделанной работе за прошедшие три недели акции «Таза Қазақстан». За это время в акции приняли участие около 352 тысяч человек.

В рамках кампании «Таза өлке» было очищено 4 352 километра улиц и 120 тысяч километров тротуаров. Было очищено также 608 километров водоемов и дворов 1 380 многоэтажных жилых домов, вывезено 1 225 тонн мусора. Общее количество участников этих работ составило 14 571 человек, с использованием 692 единиц техники.

Кампания «Киелі мекен» включала в себя 226 масштабных мероприятий, очистку историко-культурных объектов. В ней приняло участие 22 251 человек и было задействовано 496 единиц техники, вывезено 1 410 тонн мусора.

В кампании «Жасыл аймақ» было посажено более 153 тысяч деревьев, побелено около 175 тысяч, очищено 346 парков и скверов, 731 детская игровая площадка. За работы было привлечено более 22 тысяч человек, использовано 477 единиц техники и вывезено 983 тонны мусора. Об этом сообщил руководитель отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тайшыман Алимханович.