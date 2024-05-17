РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:00, 17 Май 2024 | GMT +6

    Новый сквер появится в центре Алматы

    Новый сквер появится в центре Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В Алмалинском районе Алматы появится новый сквер, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аким города Ерболат Досаев по просьбе местных жителей поручил взамен сносимых ветхих объектов в районе улиц Райымбека – Сейфуллина - Торекулова – Муратбаева создать новое общественное пространство.

    - Инвестором ТОО «Алтын Сапа ALM» выполнен снос двух ветхих жилых домов по проспекту Сейфуллина, а также снос бывшего здания СИЗО. В рамках социальной ответственности инвестор за свой счет обустроит новый сквер площадью 0,30 га на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Маметовой, - сообщили в акимате Алматы.

    Новый сквер появится в центре Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Аким Алмалинского района Арман Шамшин доложил, что на участке, где появится сквер, управлением земельных отношений города выкуплена недвижимость у 16 собственников из 35. Строительные работы намечены на октябрь этого года, после того как недвижимое имущество будет выкуплено у всех собственников.

    Заслушав доклад, глава города дал поручение продолжить работы согласно намеченному плану.

    Новый сквер появится в центре Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В Алматы также будет проведена реконструкция набережных вдоль русел рек Есентай, Улкен Алматы. Планируется благоустройство пешеходной зоны по улице Пушкина от улицы Гоголя до проспекта Райымбек батыра протяженностью 1,1 км.

    Теги:
    Регионы Алматы ЖКХ Благоустройство
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!