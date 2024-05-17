Новый сквер появится в центре Алматы

В Алмалинском районе Алматы появится новый сквер, передает корреспондент агентства Kazinform.

Аким города Ерболат Досаев по просьбе местных жителей поручил взамен сносимых ветхих объектов в районе улиц Райымбека – Сейфуллина - Торекулова – Муратбаева создать новое общественное пространство.

- Инвестором ТОО «Алтын Сапа ALM» выполнен снос двух ветхих жилых домов по проспекту Сейфуллина, а также снос бывшего здания СИЗО. В рамках социальной ответственности инвестор за свой счет обустроит новый сквер площадью 0,30 га на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Маметовой, - сообщили в акимате Алматы.

Фото: акимат Алматы

Аким Алмалинского района Арман Шамшин доложил, что на участке, где появится сквер, управлением земельных отношений города выкуплена недвижимость у 16 собственников из 35. Строительные работы намечены на октябрь этого года, после того как недвижимое имущество будет выкуплено у всех собственников.

Заслушав доклад, глава города дал поручение продолжить работы согласно намеченному плану.

Фото: акимат Алматы

В Алматы также будет проведена реконструкция набережных вдоль русел рек Есентай, Улкен Алматы. Планируется благоустройство пешеходной зоны по улице Пушкина от улицы Гоголя до проспекта Райымбек батыра протяженностью 1,1 км.