Новый скрининг рака легкого запускают в Казахстане

О новых возможностях ранней диагностики рассказали специалисты Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии.

Рак легкого остается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний и одной из ведущих причин смертности от злокачественных новообразований. Ежегодно в Казахстане выявляют более 3,8 тысячи новых случаев, почти две тысячи человек умирают от этой болезни.

По мнению специалистов, главная проблема — позднее выявление. Рак легкого способен долго развиваться практически незаметно: человек может чувствовать себя здоровым, пока заболевание уже прогрессирует. Значительная часть пациентов попадает к врачам на III–IV стадиях. При этом на первой стадии шансы на успешное лечение значительно выше: пятилетняя выживаемость может достигать 90 процентов, а некоторым пациентам достаточно хирургического лечения. Именно поэтому в Казахстане делают ставку на выявление заболевания еще до появления жалоб.

Одним из ключевых методов ранней диагностики становится низкодозная компьютерная томография — НДКТ. В отличие от обычного рентгеновского снимка, компьютерная томография позволяет получить послойное изображение легких и обнаружить даже самые мелкие изменения. При НДКТ врач получает срезы толщиной около одного миллиметра и может увидеть очаги размером всего два-три миллиметра. Сама процедура занимает считанные секунды и не требует специальной подготовки.

— Не нужно голодать, сдавать анализы заранее или отменять обычные лекарства. Не требуется и контрастное вещество. Сама съемка занимает 10–15 секунд, а весь визит вместе с оформлением — около 15 минут. При этом в рамках пилотного проекта предусмотрено централизованное второе чтение снимков экспертами КазНИИ онкологии и радиологии с применением технологий искусственного интеллекта, — рассказал заведующий отделением радиологии и ядерной медицины КазНИИ онкологии и радиологии Жандос Аманкулов.

Лучевая нагрузка при НДКТ значительно ниже, чем при обычной компьютерной томографии. При этом врачи подчеркивают: флюорография не теряет своего значения — она по-прежнему остается важным методом, в частности для выявления туберкулеза. Однако для поиска рака легкого на самых ранних стадиях возможностей этого исследования недостаточно.

С 10 по 15 августа 2026 года во всех регионах Казахстана проходит Неделя повышения осведомленности о раке легкого. В рамках акции планируется обследовать с помощью НДКТ более 1 600 человек. В первую очередь пройти бесплатное обследование смогут люди старше 50 лет, которые курят или курили раньше и имеют длительный стаж курения. В группу риска также входят работники вредных производств, которые регулярно контактируют с пылью, дымом, химическими и канцерогенными веществами.

Как пояснил Жандос Аманкулов, критерии отбора пациентов для скрининга основаны на результатах крупных международных исследований.

Особенность рака легкого заключается в том, что на ранней стадии человек зачастую не ощущает никаких изменений. Первые заметные симптомы могут возникнуть значительно позже. Насторожить должны продолжительный или изменившийся кашель, одышка, боль в грудной клетке, кровь в мокроте, необъяснимая потеря веса и слабость. Однако врачи подчеркивают: задача скрининга как раз заключается в том, чтобы обнаружить заболевание раньше, чем появятся подобные признаки.

При выявлении изменений некоторым пациентам рекомендуют повторить НДКТ через определенный период, в других случаях назначают консультацию онколога и дополнительные обследования. При наличии подозрительных изменений могут потребоваться КТ с контрастированием, ПЭТ/КТ, бронхоскопия или биопсия.

Решение о дальнейшем лечении пациента принимается коллегиально с участием нескольких специалистов — онколога, хирурга, врача лучевой диагностики, химиотерапевта и радиотерапевта.

В Алматы бесплатное обследование в рамках Недели повышения осведомленности о раке легкого проходит с 10 по 14 августа с 11:00 до 13:00 в Алматинском онкологическом центре по адресу: улица Утепова, 7. Для прохождения НДКТ необходима предварительная запись по телефону: 8 (7173) 123-952.

Завершится Неделя повышения осведомленности о раке легкого 15 августа Единым днем открытых дверей.

Напомним, в Казахстане бесплатно проводятся три вида онкоскрининга, направленных на раннее выявление рака молочной железы, рака шейки матки и колоректального рака. Обследование проводится среди целевых групп населения. За первые шесть месяцев года более 2,3 млн казахстанцев прошли онкологический скрининг.