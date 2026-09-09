Новый сезон театра имени Калибека Куанышбаева открылся спектаклем «Карагоз» в Астане

По словам режиссера-постановщика театра, заслуженного деятеля Казахстана Гульсины Миргалиевой, выбор «Карагоз» для открытия сезона не случаен.

Фото: Kazinform

— Сегодня открывается 36-й сезон. Мы начинаем его со спектакля «Карагоз». Потому что «Карагоз» Мухтара Ауэзова — классика, которую любит зритель. Поскольку мы являемся национальным театром, решили, что правильно будет открыть сезон именно этим спектаклем, — сказала Гульсина Миргалиева.

Эту инициативу поддержал и директор театра Ербол Кабылбеков.

— В целом у нас было традицией открывать и закрывать сезон постановкой «Абай». Но времена меняются, и мы решили немного изменить репертуар театра. Поскольку и «Абай», и «Карагоз» — произведения Мухтара Ауэзова, мы не отказываемся от творчества драматурга, но решили внести разнообразие, — отметил он.

Фото: Kazinform

Также Ербол Кабылбеков рассказал о важных юбилейных событиях, которые состоятся в ноябре. Руководство театра отмечает, что этот год является ответственным для творческого коллектива, ровесника Независимости Казахстана.

— 15 ноября нашему театру исполнится 35 лет. Кроме того, мы отметим 80-летний юбилей народной артистки Гульжан Аспетовой. Помимо этого, на нашей сцене выйдет спектакль «Енлик-Кебек» режиссера Жулдызбека Жуманбая. Сейчас идет большая подготовка к этим событиям, — добавила Гульсина Миргалиева.

Главные события осеннего сезона

Республиканские фестивали:

в сентябре драма Магжана Жумабаева «Грех Шолпан» (режиссер — Г. Миргалиева) примет участие в фестивале «Ертис-Баян» в Павлодаре;

в октябре хореодрама «Анна Каренина. Страницы романа» по произведению Льва Толстого (режиссер — Р. Махатаев) будет представлена на международном фестивале «ТеатрALL».

Ожидаются и гастрольные поездки. Драма Олжаса Жанайдарова «Жут» (режиссер — А. Абушахманов) будет представлена зрителям города Аркалык, а также Жангельдинского и Амангельдинского районов.

В рамках 36-го сезона в малом и большом залах наряду с репертуарными спектаклями будут регулярно будут идти постановки по произведениям современной драматургии.

Ранее сообщалось, что казахстанские театры выпустили свыше 400 премьер в театральном сезоне 2025–2026.