Казахстанские театры выпустили свыше 400 премьер в сезоне 2025–2026
Казахстанские театры завершили сезон 2025-2026 с высоким зрительским интересом и активным обновлением репертуара, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.
За сезон театры страны представили 16 тысяч постановок, выпустили 410 премьер и собрали 2 832 835 зрителей.
Одним из главных итогов сезона стало расширение жанровой палитры. Среди заметных премьер —
- опера «Қыпшақ қызы Аппақ» в театре «Астана Опера»,
- балет «Ұлы Жібек жолы» в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая,
- кантата-балет «Кармина Бурана» в театре «Астана Балет»,
- драма «Күй» по произведению Абиша Кекильбаева в Казахском национальном музыкально-драматическом театре,
- а также спектакль «Господа Головлевы» в Национальном русском театре драмы имени Михаила Лермонтова.
Театральный сезон был насыщен и гастрольными проектами. Казахстанские театры провели 539 гастролей и приняли участие в 191 фестивале. Это позволило расширить доступ зрителей к театральному искусству и представить отечественные постановки на разных сценических площадках.
Отдельным направлением стало международное признание казахстанских театров. Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова представил спектакль «Ұлпан» на Международном театральном фестивале «ART-ORDO» в Бишкеке и завоевал награды в четырех номинациях, включая Гран-при.
Успешно выступили и другие коллективы. Вокальная группа «El Voice» театра «Астана Опера» получила Гран-при международного конкурс-фестиваля «Солдатский конверт» в Ставрополе. Скрипач «Астана Опера» Багдат Абильханов стал лауреатом I премии международного конкурса исполнительских искусств GRAND ART EXPRESS-CHINA в Даляне.
Ранее сообщалось о том, что театр «Астана Опера» завершает XIII театральный сезон.