Новый самолет с авионикой Garmin передан спасателям ВКО

В Восточно-Казахстанскую область прибыл новый самолет L-410NG, предназначенный для работы подразделений гражданской защиты и проведения спасательных операций, передает Kazinform со ссылкой на акимат ВКО.

Торжественная церемония передачи воздушного судна прошла в аэропорту Усть-Каменогорска с участием акима ВКО Нурымбета Сактаганова.

Новый самолет передан гарнизону ДЧС ВКО и будет использоваться для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, проведения поисково-спасательных работ, а также борьбы с природными и лесостепными пожарами. При необходимости его смогут использовать и для работы в соседних Абайской и Павлодарской областях.

— Укрепление материально-технической базы системы гражданской защиты остается одним из приоритетов обеспечения безопасности населения. За последние два года для спасательных подразделений Восточного Казахстана закуплено около 200 единиц аварийно-спасательной техники на сумму свыше семи миллиардов тенге, — отметил Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

Самолет L-410NG отличается возможностью полетов в сложных климатических и географических условиях. Воздушное судно способно выполнять взлет и посадку на неподготовленных площадках — грунтовых, травяных и заснеженных. Для эксплуатации самолету требуется взлетно-посадочная полоса длиной всего около 500 метров, что особенно важно для работы в труднодоступных районах Восточного Казахстана. Кабина воздушного судна оснащена современной авионикой Garmin 3000, обеспечивающей точную навигацию и контроль параметров полета.

В ДЧС ВКО отмечают, что появление нового самолета позволит значительно повысить мобильность спасательных подразделений и сократить время реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций в регионе.

Вместимость самолета составляет 19 пассажиров, что позволит использовать его и для вылетов санитарной авиации. Стоит отметить, что за первые четыре месяца 2026 года было совершено более 100 таких полетов, каждый из которых — это спасение человеческой жизни, отметили в акимате ВКО.