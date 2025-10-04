РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:25, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Новый руководитель управления по делам религии назначен в Шымкенте

    В соответствии с распоряжением акима города, на должность руководителя городского управления по делам религии назначен Сергазы Абилхаиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сергазы Каримович Абилхаиров
    Фото: акимат г.Шымкента

    Его называют опытным государственным служащим с многолетним стажем работы в правоохранительной и административной сферах.

    Сергазы Каримович Абилхаиров родился в 1992 году в Шымкенте, имеет два высших образования: по специальностям «Правоведение» (Академия финансовой полиции, 2013 г.) и «Экономика» (Центрально-Азиатский инновационный университет, 2022 г.).

    Свою карьеру Абилхаиров начал в 2009 году в органах финансовой полиции.

    В 2016–2019 годах занимал должности ведущего специалиста юридического отдела, главного инспектора отдела правоохранительной системы и руководителя государственно-правового отдела аппарата акима Шымкента.

    В 2019–2021 годах руководил организационно-правовым и административным отделом управления сельского хозяйства Туркестанской области, а также возглавлял отдел правоохранительной системы аппарата акима Шымкента.

    В 2021–2023 годах руководил отделом по общественно-политической ситуации и взаимодействию с неправительственными организациями управления внутренней политики и по делам молодежи Шымкента, затем — заместителем руководителя данного управления.

    В 2024–2025 годах исполнял обязанности заместителя директора компании ТОО «KazKomStroy KZ».

    Ранее на должность заместителя акима Алматы был назначен Нурлан Абдрахим. Он будет курировать вопросы здравоохранения, занятости и социальных программ.

     

    Теги:
    Кадровые назначения Религия Назначения Алматы
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
