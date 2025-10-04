Новый руководитель управления по делам религии назначен в Шымкенте

Его называют опытным государственным служащим с многолетним стажем работы в правоохранительной и административной сферах.

Сергазы Каримович Абилхаиров родился в 1992 году в Шымкенте, имеет два высших образования: по специальностям «Правоведение» (Академия финансовой полиции, 2013 г.) и «Экономика» (Центрально-Азиатский инновационный университет, 2022 г.).

Свою карьеру Абилхаиров начал в 2009 году в органах финансовой полиции.

В 2016–2019 годах занимал должности ведущего специалиста юридического отдела, главного инспектора отдела правоохранительной системы и руководителя государственно-правового отдела аппарата акима Шымкента.

В 2019–2021 годах руководил организационно-правовым и административным отделом управления сельского хозяйства Туркестанской области, а также возглавлял отдел правоохранительной системы аппарата акима Шымкента.

В 2021–2023 годах руководил отделом по общественно-политической ситуации и взаимодействию с неправительственными организациями управления внутренней политики и по делам молодежи Шымкента, затем — заместителем руководителя данного управления.

В 2024–2025 годах исполнял обязанности заместителя директора компании ТОО «KazKomStroy KZ».

Ранее на должность заместителя акима Алматы был назначен Нурлан Абдрахим. Он будет курировать вопросы здравоохранения, занятости и социальных программ.