Новый район Астаны будет называться Сарайшык

На заседании общественного совета города Астаны выбрали наименование 6 новому району, образованному в Астане, передает агентство Kazinform.

- На рассмотрение ономастической комиссии поступило 15 названий, из которых были отобраны 4 – Жеруйык, Сауран, Туран и Сарайшык. Общим голосованием было выбрано название Сарайшык, - говорится в сообщении.

По словам руководителя ГУ «Управление по развитию языков и архивного дела города Астаны» Сакена Есиркепа, внимание было обращено на уже существующие наименования и было отдано предпочтение западному историческому городу Сарайшык.