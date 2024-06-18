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    15:36, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Новый район Астаны будет называться Сарайшык

    астана
    Фото: Kazinform

    На заседании общественного совета города Астаны выбрали наименование 6 новому району, образованному в Астане, передает агентство Kazinform.

    - На рассмотрение ономастической комиссии поступило 15 названий, из которых были отобраны 4 – Жеруйык, Сауран, Туран и Сарайшык. Общим голосованием было выбрано название Сарайшык, - говорится в сообщении.

    По словам руководителя ГУ «Управление по развитию языков и архивного дела города Астаны» Сакена Есиркепа, внимание было обращено на уже существующие наименования и было отдано предпочтение западному историческому городу Сарайшык.

    Теги:
    Астана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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