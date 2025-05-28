Новый прямой рейс Астана — Милан запустят в ближайшее время

По его словам, география Казахстана — ключевое преимущество. Страна, расположенная между Европой и Азией, развивает инфраструктуру и участвует в международных инициативах, в том числе в проекте ЕС по развитию Срединного коридора.

— Я думаю хорошее время выбрать этот коридор для того, чтобы он выступал в качестве альтернативы транспорту товаров из Китая в Европу, а именно через нашу страну, — отметил Талгат Ластаев.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Он подчеркнул, что в целях развития этой инициативы планируется произвести существенные инвестиции.

— Это порядка 50 млрд долларов в различные транспортные секторы. Мы активно привлекаем итальянские компании с их компетенциями, качеством и высокими технологиями, — сказал вице-министр. — Мы создаем привлекательные условия для инвестиций, соответствующий благоприятный климат, в частности, в МФЦА. А также мы создаем свободные экономические зоны.

Отдельно Талгат Ластаев отметил расширение авиасообщения между странами. Уже выполняется прямой рейс Алматы — Милан, а в ближайшее время откроется новый маршрут Астана — Милан.

— Мы сделаем все, чтобы сплотить наши страны, развить туристические связи, улучшить экономическое взаимодействие, — добавил он.

Напомним, сегодня в Астане состоялся деловой форум Казахстана и Италии, в ходе которого стороны подписали 10 меморандумов. Отмечено, товарооборот Казахстана и Италии составил почти $20 млрд в 2024 году.