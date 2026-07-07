Новый проект по посадке деревьев молодоженами запустили в Бишкеке

В столице Кыргызстана запустили новый экологический и социальный проект «Посадка дерева молодоженами», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным мэрии Бишкека, новобрачные могут высадить свое собственное именное дерево, которое станет символом создания их семьи.

Для участия предлагается подать заявку через официальный сайт столичной мэрии не позднее чем за две недели до предполагаемой даты посадки. Участники самостоятельно выбирают дату, время и желаемую локацию, после чего производят оплату через QR-код.

Стоимость услуги зависит от типа корневой системы саженца, предоставляемого организаторами:

15,5 тыс. сомов (примерно 178,3 тыс. тенге) — при посадке саженцев с закрытой корневой системой в период с 10 апреля по 25 октября;

7,8 тыс. сомов (примерно 89,7 тыс. тенге) — при посадке саженцев с открытой корневой системой ранней весной с 10 марта по 10 апреля и осенью с 26 октября по 25 ноября.

Проект направлен на озеленение Бишкека, улучшение экологической обстановки и формирование бережного отношения к окружающей среде. Посаженное дерево станет символом новой семьи, будет расти вместе с ней и сохранит память о важном событии на долгие годы.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке внедрили новую технологию ухода за зелеными насаждениями c использованием инновационных мешков для полива деревьев.