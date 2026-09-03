Швейцария представила нового посла в Казахстане

Новым послом Швейцарии в Казахстане и Таджикистане стала Кристина Хонеггер. Ранее она занимала должность посла Швейцарии в Беларуси, передает агентство Kazinform со ссылкой на Посольство Швейцарии в Казахстане.

Кристина Хонеггер стала новым послом Швейцарии в Казахстане и Таджикистане. Об этом сообщили на официальной странице Посольства Швейцарии в Казахстане в Instagram.

Кристина Хонеггер имеет более 20 лет опыта работы в швейцарской дипломатической службе. Она занимала различные руководящие должности в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии (FDFA), а также работала в дипломатических представительствах страны.

Кроме того, Хонеггер руководила направлением FDFA по Восточной Европе и Центральной Азии, получив опыт работы и знания о регионе.

До нового назначения она занимала должность посла Швейцарии в Беларуси.

— Мы с нетерпением ожидаем возможности работать с Послом Хонеггер в ближайшие годы и желаем ей больших успехов на новом посту в Казахстане и Таджикистане!, — говорится в сообщении посольства.

Напомним, ее предшественник Салман Бал завершил свою дипмиссию в Казахстане в ноябре 2025 года. Временный поверенный в делах Швейцарской Конфедерации в РК Джорджо Помпилио завершил дипмиссию 25 августа этого года.