Новый порядок ввоза игровых автоматов введут в Казахстане

По информации пресс-службы Правительства, ввоз игровых автоматов смогут осуществлять только организации, обладающие государственной лицензией на игорную деятельность.

— Соответствующий механизм лицензирования вводится в рамках реализации Комплексного плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании, — говорится в сообщении.

Министерство туризма и спорта уже готовит соответствующий приказ для внедрения этого механизма.

Кроме того, в Казахстане действует запрет на наружную (визуальную) рекламу букмекерских контор и тотализаторов, а также на их рекламу в общественном транспорте, СМИ (кроме спортивных изданий) и на мобильных устройствах. Запрещено также участие в азартных играх для госслужащих, военных, сотрудников правоохранительных органов и лиц с ограничением свободы или условным сроком.