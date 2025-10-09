РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:25, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Новый порядок ввоза игровых автоматов введут в Казахстане

    Межведомственная комиссия по вопросам внешней торговли, поддержав инициативу Министерства туризма и спорта, утвердила шестимесячный порядок разрешений для импорта игровых автоматов в Казахстан, передает агентство Kazinform.

    игровые автоматы ойын автоматтары
    Фото: pexels

    По информации пресс-службы Правительства, ввоз игровых автоматов смогут осуществлять только организации, обладающие государственной лицензией на игорную деятельность. 

    — Соответствующий механизм лицензирования вводится в рамках реализации Комплексного плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании, — говорится в сообщении.

    Министерство туризма и спорта уже готовит соответствующий приказ для внедрения этого механизма.

    Кроме того, в Казахстане действует запрет на наружную (визуальную) рекламу букмекерских контор и тотализаторов, а также на их рекламу в общественном транспорте, СМИ (кроме спортивных изданий) и на мобильных устройствах. Запрещено также участие в азартных играх для госслужащих, военных, сотрудников правоохранительных органов и лиц с ограничением свободы или условным сроком.

    Теги:
    Азартные игры Правила Импорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
    Сейчас читают