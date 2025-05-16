Новый полигон ТБО начали строить в Балхаше
В Балхаше началось строительство нового полигона твердых бытовых отходов, который будет соответствовать всем требованиям экологического законодательства, с полной сортировкой мусора и утилизацией, передает агентство Kazinform.
В будущем возможно строительство мусороперерабатывающего завода.
Проект, реализуемый на частные инвестиции, представили акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву во время рабочей поездки в Балхаш.
Аким города Сапар Сатаев отметил актуальность проекта. Старый полигон находится в зоне воздушного пространства для полётов авиасудов. Как известно, сейчас идёт реконструкция Балхашского аэропорта. После обновления активизируется его работа: одновременно он сможет принимать до семи бортов.
Генпланом города было предусмотрено место под строительство нового полигона ТБО в отдалённости от аэропорта. Проект реализует местный предприниматель. В марте начались работы, летом планируется завершение первого этапа.
По словам руководителя проекта Бахтияра Айнабекова, первоначально полигон обустроят на площади 1 га, с перспективой дальнейшего расширения. В целом срок использования полигона составляет до 35–40 лет.
Инвестор готовит бизнес-план для строительства мусороперерабатывающего завода, чтобы подать заявку на получение льготного кредита.
Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что это важный проект для улучшения экологии туристического города и обещал содействие в господдержке.
Аким области также осмотрел обновлённую инфраструктуру аэропорта Балхаша. Взлётно-посадочная полоса, рулёжные дорожки и перрон реконструированы и приведены в соответствие с международными стандартами.
Продолжается реконструкция здания аэровокзала. Ведутся и другие работы, чтобы туристический город стал комфортнее, чище и привлекательнее.
В Балхаше также начали реконструкцию железнодорожного вокзала. Обновляется перрон и внутренние помещения.
Обновление грядёт и на улице Агыбая-батыра, по которой в город заезжают туристы. Предусмотрено масштабное благоустройство с заменой освещения, ограждения.
Благоустраивают и площадку с монументом взлетающего самолёта. Это излюбленное место молодожёнов и гостей города. Сюда специально приезжают для фотосессий. Поэтому, помимо замены брусчатки и озеленения, сделают удобный подъезд и парковку.
Благоустроят и улицы, где в прошлом году заменили инженерные сети.
Сапар Сатаев сообщил, что в целом по городу отремонтируют дороги на 18 улицах.
На центральных улицах обновят фасады и кровли 94 многоэтажек. По просьбе жителей заменят 20 остановочных павильонов.
В этом году завершится благоустройство набережной. Также приводится в порядок и пляжная сторона озера — её очистят от зарослей камыша.
Балхаш продолжают озеленять. Этой весной по городу уже посадили около шести тысяч деревьев.
По совету специалистов и старожилов сажают карагачи и тополь, которые лучше приживаются в местном климате. Также создают жидкие газоны — эта техника зелёных лужаек имеет свои преимущества. Аким области отметил, что везде, где сажают деревья и газоны, должен быть автополив.
Главе региона также доложили о продолжении модернизации инженерных сетей. В этом году запланировано заменить 23 км магистральных водопроводных сетей и 20 км тепловых, из которых 14 внутриквартальных. Также меняют канализационные сети.
Напомним, в летний туристический сезон планируется запуск скоростного поезда по маршруту Караганда — Балхаш.