Новый полигон ТБО начали строить в Балхаше

В будущем возможно строительство мусороперерабатывающего завода.

Проект, реализуемый на частные инвестиции, представили акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву во время рабочей поездки в Балхаш.

Аким города Сапар Сатаев отметил актуальность проекта. Старый полигон находится в зоне воздушного пространства для полётов авиасудов. Как известно, сейчас идёт реконструкция Балхашского аэропорта. После обновления активизируется его работа: одновременно он сможет принимать до семи бортов.

Генпланом города было предусмотрено место под строительство нового полигона ТБО в отдалённости от аэропорта. Проект реализует местный предприниматель. В марте начались работы, летом планируется завершение первого этапа.

По словам руководителя проекта Бахтияра Айнабекова, первоначально полигон обустроят на площади 1 га, с перспективой дальнейшего расширения. В целом срок использования полигона составляет до 35–40 лет.

Инвестор готовит бизнес-план для строительства мусороперерабатывающего завода, чтобы подать заявку на получение льготного кредита.

Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что это важный проект для улучшения экологии туристического города и обещал содействие в господдержке.

Аким области также осмотрел обновлённую инфраструктуру аэропорта Балхаша. Взлётно-посадочная полоса, рулёжные дорожки и перрон реконструированы и приведены в соответствие с международными стандартами.

Фото: акимат Карагандинской области

Продолжается реконструкция здания аэровокзала. Ведутся и другие работы, чтобы туристический город стал комфортнее, чище и привлекательнее.

В Балхаше также начали реконструкцию железнодорожного вокзала. Обновляется перрон и внутренние помещения.

Обновление грядёт и на улице Агыбая-батыра, по которой в город заезжают туристы. Предусмотрено масштабное благоустройство с заменой освещения, ограждения.

Благоустраивают и площадку с монументом взлетающего самолёта. Это излюбленное место молодожёнов и гостей города. Сюда специально приезжают для фотосессий. Поэтому, помимо замены брусчатки и озеленения, сделают удобный подъезд и парковку.

Благоустроят и улицы, где в прошлом году заменили инженерные сети.

Фото: акимат Карагандинской области

Сапар Сатаев сообщил, что в целом по городу отремонтируют дороги на 18 улицах.

На центральных улицах обновят фасады и кровли 94 многоэтажек. По просьбе жителей заменят 20 остановочных павильонов.

В этом году завершится благоустройство набережной. Также приводится в порядок и пляжная сторона озера — её очистят от зарослей камыша.

Балхаш продолжают озеленять. Этой весной по городу уже посадили около шести тысяч деревьев.

По совету специалистов и старожилов сажают карагачи и тополь, которые лучше приживаются в местном климате. Также создают жидкие газоны — эта техника зелёных лужаек имеет свои преимущества. Аким области отметил, что везде, где сажают деревья и газоны, должен быть автополив.

Главе региона также доложили о продолжении модернизации инженерных сетей. В этом году запланировано заменить 23 км магистральных водопроводных сетей и 20 км тепловых, из которых 14 внутриквартальных. Также меняют канализационные сети.

Напомним, в летний туристический сезон планируется запуск скоростного поезда по маршруту Караганда — Балхаш.