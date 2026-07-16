Новый пассажирский поезд запустят из Астаны в Аркалык
Со 2 августа 2026 года АО «Пассажирские перевозки» запускает новый пассажирский поезд № 225/226 по маршруту «Нурлы жол — Аркалык», передает корреспондент агентства Kazinform.
Ранее на этом направлении курсировал только поезд частного перевозчика.
Как отметили в пресс-службе компании, перевозки будут осуществляться современными вагонами RWS Wagon 2024 года выпуска. В состав поезда войдут три купейных и три плацкартных вагона общей вместимостью более 250 пассажиров в одном направлении.
Там отметили, что вагоны соответствуют современным требованиям безопасности и комфорта. Купе оборудованы эргономичными спальными местами, индивидуальными светодиодными светильниками, USB-разъемами и электрическими розетками. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные купе, места для инвалидных колясок и кнопки вызова проводника. Срок службы вагонов составляет до 40 лет.
Поезд будет курсировать через день.
Расписание движения
Из Астаны (станция Нурлы жол):
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отправление — 23:05;
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прибытие в Аркалык — 09:16.
Из Аркалыка:
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отправление — 21:20;
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прибытие на станцию Нурлы жол — 07:16.
По пути следования поезд будет останавливаться на станциях Жалтыр, Атбасар, Жаксы, Есиль, Державинская, Аркалык и других.
Стоимость проезда составит:
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купе — 9 900 тенге;
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плацкарт — 6 800 тенге.
На маршруте будут действовать дисконтные карты «Алтын», «Алтын 1», «Саяхатшы» и «Жастар».
Приобрести билеты можно без комиссии на официальном сайте перевозчика, а также в железнодорожных кассах. Дополнительную информацию пассажиры могут получить по бесплатному номеру 1433.
Ранее поезд Астана — Семей — Достык подключили к спутниковому интернету.