Новый отечественный бренд автобусов «Астана» запустят в Казахстане

Проект разработан совместно с китайскими партнерами с использованием компонентов мировых производителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Одним из ключевых проектов предприятия является запуск собственного бренда автобусов под названием «Астана». Автобусы уникальные, разработаны при участии технологических партнеров из Китая с использованием компонентов ведущих мировых производителей, — сообщил председатель компании Astana Group Нурлан Смагулов на заседании Правительства.

При этом, по его словам, непосредственное участие в создании дизайна приняли казахстанские инженеры.

Производство автобусов будет организовано на территории Республики Казахстан. Бренд «Астана» является уникальным, а все авторские права на него будут принадлежать компании.

Выпуск дизельных и газовых автобусов планируется начать в ноябре текущего года. Производство электрических автобусов «Астана» запланировано на март 2027 года.

— Таким образом, мы сможем ответить на запрос общества о создании собственного казахстанского автотранспорта. Начинаем именно с автобусов, и это произойдет уже в ближайшие месяцы, — отметил Нурлан Смагулов.

Ранее сообщалось, что беспилотные и электрические тягачи начнут выпускать в Казахстане.