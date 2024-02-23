Новый отдел создали в акимате Конаева

В акимате Конаева произошли структурные изменения — создан новый отдел пассажирские перевозки и автомобильные дороги. Его временно возглавил Багдат Алиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— С отдела ЖКХ, автомобильных дорог и пассажирских перевозок, жилищной инспекции отделен и создан новый отдел пассажирские перевозки и автомобильные дороги. Распоряжением акима города исполняющим обязанности руководителя указанного отдела назначен Алиев Багдат Исламбекулы, — сообщили в пресс-службе акимата города.

Багдат Алиев родился в 1988 году в Кызылорде. В 2012 году окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата по специальности «нефтегазовое дело», а в 2014 году — Кызылординский гуманитарно-технический институт «Акмешит» по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал с должности начальника отдела сбыта ТОО «М Консалтинг Сервис». В разные годы работал научным сотрудником лаборатории энергосбережения в ТОО «Казахстанский научно-технический центр развития жилищно-коммунального хозяйства», экспертом ІІ категории отдела международного и межрегионального сотрудничества палаты предпринимателей Кызылординской области, экспертом отдела проектного сопровождения и международного сотрудничества палаты предпринимателей Кызылординской области, экспертом отдела проектного сопровождения и международного сотрудничества палаты предпринимателей Кызылординской области, начальником производственно-технического отдела ТОО «IANS-GROUP», руководителем отдела по развитию газовой инфраструктуры управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области.

До этого был на посту руководителя отдела развития торговли ГУ «Управления индустриально-инновационного развития Кызылординской области».