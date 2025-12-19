РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:23, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новый опреснительный завод запущен в селе Курык

    В селе Курык Каракиянского района 19 декабря был введен в эксплуатацию опреснительный завод производственной мощностью 10 тысяч кубометров воды в сутки. В торжественном мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, аксакалы и жители села, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

    Новый опреснительный завод запущен в селе Курык
    Фото: пресс-служба акима Мангистауской области.

    Указанный объект реализован в рамках поручения Главы государства по устранению дефицита воды и обеспечению сельских территорий качественной питьевой водой.

    Новый опреснительный завод запущен в селе Курык
    Фото: пресс-служба акима Мангистауской области.

    Проект был реализован ТОО «Алёка». На территории общей площадью 5 гектаров вода забирается из 50 скважин. На заводе установлены песочные фильтры для очистки воды, бетонные резервуары, а также две осмосные установки, каждая из которых способна производить по 5 000 кубометров воды в сутки.

    Новый опреснительный завод запущен в селе Курык
    Фото: пресс-служба акима Мангистауской области.

    В рамках проекта село Курык будет обеспечиваться 4 000 кубометрами питьевой воды в сутки, оставшийся объем воды будет направляться в сторону теплого пляжа, в город Актау и в село Батыр Мунайлинского района.

    В ходе торжественного мероприятия Нурдаулет Килыбай отметил, что опреснительный завод внесет значительный вклад в развитие инженерной инфраструктуры региона и решение проблемы дефицита питьевой воды.

    Новый опреснительный завод запущен в селе Курык
    Фото: пресс-служба акима Мангистауской области.

    — Запуск опреснительного завода в селе Курык — это важный проект, направленный на обеспечение жителей региона качественной питьевой водой. Данный проект реализуется в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению региона питьевой водой. Этот объект позволит повысить качество жизни населения. В дальнейшем работа по обеспечению населенных пунктов чистой питьевой водой будет последовательно продолжена, — сказал аким области.

    Новый опреснительный завод запущен в селе Курык
    Фото: пресс-служба акима Мангистауской области.

     

    Теги:
    Заводы Вода Акимат Мангистауская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают