Новый опреснительный завод запущен в селе Курык

Указанный объект реализован в рамках поручения Главы государства по устранению дефицита воды и обеспечению сельских территорий качественной питьевой водой.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области.

Проект был реализован ТОО «Алёка». На территории общей площадью 5 гектаров вода забирается из 50 скважин. На заводе установлены песочные фильтры для очистки воды, бетонные резервуары, а также две осмосные установки, каждая из которых способна производить по 5 000 кубометров воды в сутки.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области.

В рамках проекта село Курык будет обеспечиваться 4 000 кубометрами питьевой воды в сутки, оставшийся объем воды будет направляться в сторону теплого пляжа, в город Актау и в село Батыр Мунайлинского района.

В ходе торжественного мероприятия Нурдаулет Килыбай отметил, что опреснительный завод внесет значительный вклад в развитие инженерной инфраструктуры региона и решение проблемы дефицита питьевой воды.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области.

— Запуск опреснительного завода в селе Курык — это важный проект, направленный на обеспечение жителей региона качественной питьевой водой. Данный проект реализуется в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению региона питьевой водой. Этот объект позволит повысить качество жизни населения. В дальнейшем работа по обеспечению населенных пунктов чистой питьевой водой будет последовательно продолжена, — сказал аким области.